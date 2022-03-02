澤倫斯基嗆「近6千俄軍陣亡」也不可能得到烏克蘭　1圖看俄國戰損

▲《基輔獨立報》整理烏克蘭軍方估算的俄軍最新戰損。（圖／翻攝Twitter@KyivIndependent）



記者吳美依／綜合報導

烏俄衝突來到第7天，戰況陷入膠著。烏克蘭總統澤倫斯基向全國人民發表演說時表示，「想想這個數字，將近6000名俄羅斯人死亡。這是為了得到什麼？得到烏克蘭嗎？這是不可能的。」《基輔獨立報》也引述烏克蘭軍隊參謀總部的統計數字，報導俄軍最新戰損，包括5840名士兵陣亡、862輛裝甲戰車被摧毀等等。

澤倫斯基對人民表示，「我欽佩你們每一個人，全世界都欽佩你們，從好萊塢明星到政治人物都是。今天，你們烏克蘭人是無敵的象徵，代表任何國家的人們，都能在任何時候，成為地球上最優秀的人。這件事不會因為導彈、炸彈、坦克或任何攻擊而改變。我們站在祖國的土地上，將來會有國際法庭來審判針對我們的戰爭。」

▲澤倫斯基的支持度因戰時領導能力而飆升。（圖／翻攝自澤倫斯基臉書）

烏克蘭軍隊參謀總部統計，截至3月2日，俄軍累計戰損包括5840名士兵、862個裝甲戰車、355輛軍用汽車、211輛坦克、85個迫擊砲、60輛油罐車、40個多管火箭系統、、31架直昇機、30架飛機、2艘船艦以及3架戰術無人機。

39億全燒光！俄「Pantsir-S導彈系統」在烏克蘭境內遭大火吞噬