烏克蘭全國抗敵　民眾「排隊領AK步槍」加入國土防衛軍

▲烏克蘭數百名民眾參加了「如何燒毀俄羅斯坦克」的訓練。(圖/翻攝自推特/@ArmedForcesUkr)

文/中央社台北2日綜合外電報導

從2月24日俄國入侵以來,烏克蘭各地常見民眾大排長龍,但這些不只是在賣場搶購物資的民眾或在火車站等待前往鄰國避難的婦孺,有許多人排隊是想要幫忙政府和軍隊抵抗俄軍。

「我是一個成年女性,我很健康,而且這是我的責任。」擔任企業經理的索可蘭(Olena Sokolan)在首都基輔的一處民兵登記站接受「紐約時報」採訪時說。她剛領到一把步槍。

在一列約50人隊伍中等待的33歲夜店經理馬塔什(Denis Matash)則說:「看看這裡發生的事(指排隊從軍),我不認為他們(指俄羅斯人)清楚自己來到什麼地方。」

馬塔什任職的夜店名為「牛奶」(Milk),它曾是基輔在戰爭爆發之前五光十色的夜生活一景。原在該夜店表演的男性脫衣舞者曼舒爾(Grigory Mamchur)也在隊伍裡等待領取AK步槍,他說:「這沒有什麼好考慮的,我們將會以我們所能做的任何方式來保衛國家。」

#Ukraine: It seems that the Ukrainian Territorial Defence forces are already utilising capture; here we see a modern AK-12 with 1P87 optic and RPK-74 magazine that was taken from the Russian Special Forces that attempted to attack the city of #Kharkiv this morning. pic.twitter.com/HsxQxbfkdO