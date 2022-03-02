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70名日本人自願赴烏克蘭參戰！　日外相急勸：不要去

▲▼日本新任外務大臣林芳正。（圖／路透）

▲日本外務大臣林芳正。（圖／路透）

文／中央社

面對烏克蘭政府正招募「外籍義勇軍」加入抵抗俄羅斯軍隊入侵行列，傳出約70名日本人有意接受招募。日本政府今天表示，「不管任何目的，希望日本民眾勿前往烏克蘭」。

日本富士新聞網報導，烏克蘭駐日大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）1日晚間回答「是否有約70名日本人接受招募」提問時說，「沒錯，就是如此」。

時事通信社報導，日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天說，已跟招募義勇軍的烏克蘭駐日大使館說明，「已（對日本國民）發出撤離勸告」。松野此舉似有催促大使館自制的意圖。

松野說，「不管任何目的，希望民眾勿前往烏克蘭」，呼籲日本民眾不要接受招募。

日本外務大臣林芳正本月一日在記者會上也對此表示，「外務省對烏克蘭全境發布撤離勸告，希望所有民眾不問目的為何都勿前往當地」，呼籲日本民眾勿參加義勇軍招募。

TBS電視台報導，日本執政黨自民黨外交部會（外交小組）會長佐藤正久說，對於部分媒體報導烏克蘭招募義勇軍，日本人似乎也有超過70人接受招募，「由於政府已對烏克蘭發出撤離勸告，希望大家絕對不要接受招募」。

另外，對俄羅斯駐日本大使館曾在推特發文「日本在不到100年時間兩次支持納粹政權，過去是支持希特勒，這次是支持烏克蘭」等，林芳正以「全無根據、斷難接受」反駁。俄羅斯此次高舉「去納粹化」作為軍事入侵烏克蘭的根據。

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