爽中樂透3億元！男離奇「摔斷脖子身亡」　巨額獎金只能留給女兒

▲男死後才發現中獎3億元。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

英國59歲男子安德魯(Andrew Gillion)近來中樂透，贏得英鎊790萬元（近台幣3億元）大獎，然而在他發現自己中獎之前卻不小心跌下朋友家樓梯，摔斷脖子不幸死亡，家人在他死後才得知中獎消息，最後由女兒代為領獎。

來自格拉斯哥市(Glasgow)的安德魯，元旦那天在朋友家慶祝新年時，不小心從樓梯上摔下來摔斷脖子，送醫進行手術於1月7日被宣告身亡。32歲女兒麗莎(Lisa Thomas)表示，一家人正在悲傷時，她突然收到一封金色信封，打開發現父親竟然贏得英鎊790萬元。

麗莎表示，其實她一開始得知消息時開心不起來，「我可以想像得到父親電打話通知我，他中獎時會有多興奮，我知道他第一個念頭一定是帶大家一起去旅行」，雖然難過父親無法親自領獎，但同時認為這筆獎金可能是死去父親所送給她的最後禮物。

麗莎表示，自從父親死後她還是常常能感受到對方的存在，而對方生前一直堅信自己會中樂透，「我敢肯定他現在一定正在看著我說，『我就說吧』，記得他曾和我說，如果有天他中獎我就笑不出來了，結果他說對了，我沒有笑，我在哭」。