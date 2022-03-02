貓咪也遭殃！國際愛貓聯盟祭制裁　俄國貓一律停售、禁賽

▲ 國際愛貓聯盟（FIFe）宣布制裁俄羅斯貓咪。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，雖宣稱不針對平民，仍有許多無軍事設施的地區遭到攻擊，導致傷亡，世界各國及企業紛紛祭出制裁，俄國貓咪也受到影響。國際愛貓聯盟（FIFe）宣布加入制裁行列，自3月1日起禁止各國分會進口在俄國境內飼養的貓，且禁止俄國相關組織參加FIFe所有展覽及競賽，至少實施至5月底。

FIFe在官網聲明表示，聯盟執行委員會對於俄軍侵烏並發動戰爭感到震驚，許多無辜的人死亡，還有更多人受傷，成千上萬烏國人被迫逃離家園，以保全自己的性命，此次前所未有的侵略行為造成的破壞及混亂有目共睹。

聲明指出，烏克蘭愛貓人士在艱困的戰亂環境之下仍拚命保護貓咪及其他動物，也很高興看見與烏國接壤的波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、斯洛伐克及摩爾多瓦等會員國向烏國愛貓者伸出援手，而聯盟執委會認為，不能對俄國暴行坐視不管，因此決定實施制裁。

FIFe宣布，自3月1日起，各國分會停止進口在俄國境內飼養的貓咪，不向俄國貓咪發放血統證明，且禁止所有俄國有關組織的貓咪參加任何俄國境外的FIFe展覽及競賽，制裁至少維持至今年5月31日。

FIFe於1949年在法國巴黎成立，為負責貓咪品種認證的國家貓註冊組織，共有來自歐洲、南美和亞洲41個國家的43個成員。根據聲明，聯盟執委會也決定撥出部分預算援助烏克蘭愛貓人士及飼主，同時期盼戰火早日停歇。