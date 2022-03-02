俄國防部稱「完全攻陷」赫爾松　烏克蘭軍方否認：戰鬥仍在進行

▲影片截圖顯示，俄羅斯軍車從克里米亞進入烏克蘭赫爾松（Kherson）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯國防部2日證實，俄軍已經完全控制了烏克蘭擁有25萬人口的南部城市赫爾松（Kherson），但地區的基礎設施、生命保障設施與大眾運輸交通仍保持著正常運作，「這座城市並不會面臨糧食與必需品短缺的問題。」稍早，烏克蘭國防部否認赫爾松陷落，「戰鬥仍在進行，城市未被完全占領。」

▲俄羅斯軍隊車輛進入赫爾松（Kherson）市中心。（圖／翻攝自Telegram）

根據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，俄國武裝部隊已經完全控制了赫爾松，軍方指揮部正在與地區行政當局進行談判，以解決維持基礎設施運作、確保法律秩序與人民安全等問題。但他強調，「這座城市並沒有面臨糧食與必需品短缺的問題。」

然而，烏克蘭國防部一名發言人稍早表示，根據赫爾松當地烏軍提供的消息，「戰鬥仍正在進行，這座城市未被完全占領，有些地方仍在我們的控制之中。」

▲監視器拍到大量俄羅斯軍車停駐赫爾松。（圖／翻攝自推特／@BNONews）

科納申科夫也表示，頓內茨克與盧甘斯克兩個人民共和國在俄軍的火力支援下，繼續成功推進，自俄國展開特別軍事行動以來，盧甘斯克戰線已前進75公里，頓內茨克部隊則前進58公里。

然而，赫爾松市長科利哈耶夫2日稍早在臉書發文表示，儘管昨晚他與幕僚在市長辦公室遭遇砲擊，但所有人都活了下來，仍然堅守於此。文中提到，他將試圖尋求方式收集（死者的）遺體，並恢復被破壞的電力、天然氣、自來水與暖器的供應，若仍在今天完成這些任務，將意味著他們創造了奇蹟。科利哈耶夫的說法顯然與俄方互相矛盾，各說各話。

據此前報導，靠近黑海的城市赫爾松連日遭受俄軍猛烈砲擊，市中心1日被目擊幾輛俄羅斯軍車在政府大樓附近「暢行無阻」。當地議會一名成員向英媒BBC表示，當地至少200人喪命，其中大多是平民。

Russian forces are entering Kherson from several directions, proceeding undisturbed so far pic.twitter.com/eWCmYZ8cn0 — Russians With Attitude (@RWApodcast) March 1, 2022

出稿 16：15

更新 17：18

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