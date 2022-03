俄國防部稱「完全攻陷」赫爾松　烏克蘭軍方否認：戰鬥仍在進行

▲影片截圖顯示,俄羅斯軍車從克里米亞進入烏克蘭赫爾松(Kherson)。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

俄羅斯國防部2日證實,俄軍已經完全控制了烏克蘭擁有25萬人口的南部城市赫爾松(Kherson),但地區的基礎設施、生命保障設施與大眾運輸交通仍保持著正常運作,「這座城市並不會面臨糧食與必需品短缺的問題。」稍早,烏克蘭國防部否認赫爾松陷落,「戰鬥仍在進行,城市未被完全占領。」

▲俄羅斯軍隊車輛進入赫爾松(Kherson)市中心。(圖/翻攝自Telegram)

根據俄羅斯衛星通訊社報導,俄羅斯國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)表示,俄國武裝部隊已經完全控制了赫爾松,軍方指揮部正在與地區行政當局進行談判,以解決維持基礎設施運作、確保法律秩序與人民安全等問題。但他強調,「這座城市並沒有面臨糧食與必需品短缺的問題。」

然而,烏克蘭國防部一名發言人稍早表示,根據赫爾松當地烏軍提供的消息,「戰鬥仍正在進行,這座城市未被完全占領,有些地方仍在我們的控制之中。」

▲監視器拍到大量俄羅斯軍車停駐赫爾松。(圖/翻攝自推特/@BNONews)

科納申科夫也表示,頓內茨克與盧甘斯克兩個人民共和國在俄軍的火力支援下,繼續成功推進,自俄國展開特別軍事行動以來,盧甘斯克戰線已前進75公里,頓內茨克部隊則前進58公里。

然而,赫爾松市長科利哈耶夫2日稍早在臉書發文表示,儘管昨晚他與幕僚在市長辦公室遭遇砲擊,但所有人都活了下來,仍然堅守於此。文中提到,他將試圖尋求方式收集(死者的)遺體,並恢復被破壞的電力、天然氣、自來水與暖器的供應,若仍在今天完成這些任務,將意味著他們創造了奇蹟。科利哈耶夫的說法顯然與俄方互相矛盾,各說各話。

據此前報導,靠近黑海的城市赫爾松連日遭受俄軍猛烈砲擊,市中心1日被目擊幾輛俄羅斯軍車在政府大樓附近「暢行無阻」。當地議會一名成員向英媒BBC表示,當地至少200人喪命,其中大多是平民。

