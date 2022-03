俄軍手持機關槍！　烏克蘭人「肉身阻擋」軍隊車怒嗆：殺人凶手

▲烏克蘭平民用肉身阻擋軍隊前進。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

烏俄戰爭持續延燒,網路上流傳一群烏克蘭人竟然肉身阻擋在俄國軍隊車前,朝他們大喊「侵略者」、「殺人凶手」的影片,即使俄軍手上拿著機關槍想要嚇阻,他們卻繼續擋在軍隊前,另外還有手無寸鐵的烏克蘭人,撲到俄軍車上進行破壞的畫面。

Civilian people in #Melitopil are trying to stop #russianarmy! People are screaming “Russians - you are the killers! Russians go home!” Ukrainian people just stand on the roads and block occupier movement! pic.twitter.com/XJRoeHFltz