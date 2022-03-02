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快訊／俄火箭空襲烏第2大城「警察總部」　屋頂全垮狂燒！

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭軍方2日證實，俄羅斯空降部隊在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）登陸，企圖奪城，而該市1日才發生政府總部建築遭到空襲的事件。烏國媒體最新消息指出，哈爾科夫警察總部遭到俄羅斯火箭攻擊，目前傷亡不明。根據官員說法，過去一天該市已有21人死於俄軍砲擊，還有112人受傷。

根據《基輔獨立報》稍早消息，哈爾科夫傳出巨大爆炸聲響。《烏克蘭獨立新聞社》、NEXTA隨後報導，烏克蘭內政部長顧問公開一段影片指出，俄軍一枚火箭射進哈爾科夫警察總部，建築受損嚴重，屋頂幾乎全垮，附近地面滿是掉落的殘骸，消防員仍在努力滅火。

另根據《路透社》，哈爾科夫市長辛耶胡波夫（Oleh Synyehubov）稍早出面說明，過去一天內，俄軍對該市的砲擊已經造成至少21人死亡，還有112人受傷。

此前，當地時間1日上午8時左右，一枚導彈擊中哈爾科夫政府總部，現場噴出巨大火球，燒毀附近汽車及建築，且當天稍晚又有一處平民居住的地區發生襲擊。根據緊急事務官員，該市1日一天至少有17人死亡，數十人受傷。

根據《英國廣播公司》（BBC），2日稍早社群媒體上有說法指出，哈爾科夫有俄國傘兵空降，烏克蘭軍方稍後證實這項消息，且俄軍夜襲當地一家軍醫院，兩軍凌晨爆發激戰。當地警察局長提莫申科（Volodymyr Tymoshko）事後表示，沒有烏克蘭士兵在醫院槍戰中陣亡，目前附近局勢已經獲得控制。

▲▼哈爾科夫警察總部遭俄軍火箭攻擊。（圖／翻攝自推特）

▲ 哈爾科夫警察總部遭俄軍火箭攻擊。（圖／翻攝自推特）

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