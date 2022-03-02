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烏克蘭2名足球員命喪戰火！他指揮坦克抵抗俄軍入侵殉職　年僅21歲

▲▼烏克蘭年輕足球員薩皮洛(左)、馬蒂寧科(右)命喪此次俄軍侵烏。（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭年輕足球員薩皮洛(左)、馬蒂寧科(右)命喪此次俄軍侵烏。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁下令全面入侵烏克蘭後，造成烏克蘭各界發展開始停滯，烏克蘭足球超級聯賽更從2月24日俄軍入侵後全面暫停比賽，甚至有足球選手為了保衛國家而自願入伍，國際職業足球員協會（FIFPRO）發文沉痛證實，2名年輕選手因這場戰火喪命，年僅21、25歲，令人感到無限哀痛。

根據《每日星報》，2名年輕的烏克蘭足球員分別是21歲的薩皮洛（Vitalii Sapylo）、25歲的馬蒂寧科（Dmytro Martynenko）在俄軍入侵烏克蘭後被誅殺，其中原本身為2等兵的薩皮洛是利沃夫喀爾巴阡足球俱樂部（FC Karpaty Lviv）青年隊的球員，在俄軍入侵後他以坦克指揮官身份從軍，在基輔附近一場戰鬥中與俄軍爆發衝突，最後於2月25日喪命。

利沃夫喀爾巴阡足球俱樂部在聲明中證實，薩皮洛在基輔附近喪命，向家屬致哀，「我們將會永遠記住英雄！」

至於馬蒂寧科，其生前效力於基輔次級業餘聯賽FC Gostomel隊，他與母親、妹妹躲在基輔附近的公寓避難時，卻慘遭俄軍無情轟炸，砲彈飛過來擊中住處，導致住屋崩塌，馬蒂寧科與母親命喪現場，至於妹妹則是頭部受傷送往醫院治療。

國際職業足球員協會在聲明中表示，「我們與年輕的烏克蘭足球選手薩皮洛、馬蒂寧科的家人、朋友、隊友們同在，他們是這場戰爭中首度犧牲喪命的足球選手。願他們能夠安息。」

據悉，俄羅斯選擇以非人道的方式入侵烏克蘭觸怒西方社會，國際足球總會（FIFA）、歐洲足球協會聯盟（UEFA）已全面暫停所有俄羅斯球隊參加任何一場國際比賽或俱樂部比賽，英格蘭足總盃也於上周宣布不願意在任何一場比賽中對上俄羅斯。

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