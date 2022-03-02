首次談判無果！俄軍開攻烏克蘭第2大城...楊永明：普丁以戰逼談

▲普丁無預警入侵烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）



記者周依儒／綜合報導

烏俄戰火持續延燒，雙方也在上月28日舉行首次談判，不過未見明顯進展。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析了雙方在談判中所提出的條件，預測未來發展及衝擊，但眼看現在戰況陷入膠著，俄羅斯也開攻烏克蘭第二大城哈爾科夫。他直言，俄羅斯現在的戰略就是「以戰逼談」。

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烏俄雙方在上月28日於白俄羅斯、烏克蘭交界處的戈梅利進行首輪談判，烏克蘭方提出「即刻停火、撤軍、俄軍撤出克里米亞和頓巴斯」，普丁也向法國總統馬克宏提出三條件，包括「承認俄國對克里米亞的主權」、「烏克蘭去軍事化和去納粹化」、「烏克蘭保證中立地位」。楊永明指出，在俄羅斯提出的三項條件中，烏克蘭保證中立就等同於承諾不加入北約，這點是目前看起來問題最小的，因為在這個節骨眼上西方國家的確不敢貿然同意烏克蘭加入，至於2014年西方對於克里米亞危機也並沒有強烈反應，因此這兩條件的問題不大。

▲烏俄首次談判，但沒有明顯進展。（圖／路透）



「烏克蘭去軍事化和去納粹化」則是三點中較有爭議的。楊永明表示，去納粹化是要確保烏東區域中的俄羅斯裔、講俄羅斯語的人民權益，因為自2014年後，烏克蘭認真執行「國語法」，更將俄羅斯語從官方語言中剃除；但「去軍事化」等同於解除烏克蘭軍事力量，無法再對俄羅斯構成威脅，對一個主權國家來說不太可能，因此「去軍事化和去納粹化」是目前三點中較不明確的。

▲▼ 烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）戰火猛烈，下圖為哈爾科夫政府總部遭到空襲。（圖／路透）



俄羅斯自當地時間2月24號、上午5點發動戰爭，主要以傳統的地面作戰為主，並針對當地機場、通訊部、指揮部等重要軍事設施進行砲轟，直到28號開始針對烏克蘭第二大城哈爾科夫發動強烈攻擊，發射多枚飛彈。楊永明指出，烏克蘭主要軍隊皆集中在烏東地區，俄羅斯應是想打通東部、南部克里米亞，掌控整個亞速海（Sea of Azov）區域，讓烏軍主力無法往西部移動；不過他也強調，基輔是東斯拉夫起源地，也是斯拉夫歷史上重要的城市，普丁應該不會進行城鎮戰或巷戰這種造成大量平民傷亡的戰爭，現在就是一點一點慢慢進攻，以戰逼談。

至於全球最矚目的「美國、北約是否會出兵協助烏克蘭？」楊永明分析，若升級成兩核武國家的對抗是大家都不樂見，但俄羅斯在開戰之前就已經做過一次「核三位一體」的訓練，提升至所謂的戰備狀態，而美國則在北約的軍隊也提升至「二級戰備」，相當古巴飛彈危機和波斯灣戰爭時的狀態，因此情勢是否會繼續升溫擴大實在很難講，全球都必須做好最壞打算。

▲ 美國總統拜登（Joe Biden）於當地時間1日晚間9時（台灣時間2日上午10時）再度強調不會派美軍出戰。（圖／路透）



楊永明預測，戰爭結果可能分為三種，「烏克蘭投降」、「烏克蘭中立」和「烏克蘭阿富汗化」，「阿富汗化」指的是1979年蘇聯出兵打阿富汗，打了10年才撤軍，因當時俄羅斯面臨到戰爭、民意、經濟財政多重壓力，內部不穩、崩潰，最後承認軍事行動失敗，撤軍阿富汗；而最有可能的就是「烏克蘭中立」，因為普丁肯定不希望長時間拖著在烏克蘭進行地面戰、造成大規模傷亡，而雙方目前戰事也陷入膠著，因此就看兩邊接下來會怎麼談判，至少烏克蘭中立是克林姆林宮、普丁的必要條件。

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