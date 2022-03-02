　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美貿易報告：台灣是重要貿易夥伴！　批中國破壞公平貿易

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美國貿易代表署公布年度貿易報告，報告稱許台灣是民主盟友與重要貿易夥伴。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓1日專電

美國貿易代表署今天公布年度貿易報告，報告稱許台灣是民主盟友與重要貿易夥伴，美台雙方將加強往來以解決貿易問題。報告也再次指控中國採取不公平、反競爭措施，損害美國與國際經濟。

美國貿易代表署（USTR）今天向國會遞交2022年貿易政策議程和2021年年度報告（2022 Trade Policy Agenda and 2021 Annual Report），說明美國政府以勞工為中心的貿易政策，報告也談及與主要貿易夥伴的往來狀況。

報告在談到台灣時指出，美國與台灣是區域民主盟友與重要貿易夥伴，有著長期且充滿活力的貿易關係。美台去年6月召開台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，雙方討論一系列貿易與投資議題，台灣也提到在醫療器械審批程序的調整。
報告指出，美台雙方承諾加強往來，以解決主要貿易問題，包括美國牛肉與豬肉生產商面臨的市場准入壁壘，以及涉及版權立法、數位盜版、金融服務、投資與監管透明度等議題。美台也同意努力打擊全球供應鏈的勞動剝削，並在台美貿易暨投資架構協定（TIFA）成立勞工工作小組。

雙方還討論關鍵貿易與環境優先事項，包括世界貿易組織（WTO）漁業補貼談判、打擊野生動物販運的重要性，以及貿易中的氣候因素，雙方並同意成立多個TIFA工作小組，在這些共同關心的議題上繼續合作。

在談到重新調整美中貿易關係時，報告指出，美中貿易關係複雜且競爭激烈，既是合作夥伴也是競爭對手，「但任何競爭都必須公平」。中國作為大型的非市場經濟體，採取不公平、反競爭活動，傷害美國與其他國家勞工與企業。透過過度集中生產，這樣的非市場行為破壞供應鏈韌性，長期而言也剝奪公平競爭的創新與消費選擇。

報告指出，中國採取一系列不公平、扭曲措施，限制進口商品與服務市場准入、外國製造商與服務供應商在中國開展業務的能力，還使用通常是非法的手段獲取外國智慧財產權與技術以執行其產業政策目標。

報告並指控中國未能提供基本勞動權利，人為低工資與勞工保護不周，並在包括新疆使用國家資助的強迫勞動，環境監管與執法薄弱、助長過度捕撈的補貼、非法捕撈等政策對環境帶來傷害。

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
LIVE／導彈猛轟畫面曝光！爆炸雲竄基輔、哈爾科夫平民至少5
快訊／烏克蘭又一大城傳淪陷！　俄軍車直搗市中心
牙醫師遭「小三刺殺」相驗遺體　死者母、姊妹神情哀戚現身
去日本免隔離！女同事送假單「嗨訂機票」　他一旁驚呼悲劇了
車上有1個月嬰兒照樣殺！　烏克蘭警「全家5人」遭俄軍擊斃
車臣精銳部隊「暗殺烏克蘭總統」反遭殲滅　他感謝俄國洩密
人夫牙醫陪妻小返鄉過年！　恐怖小三揮刀殺死他
快訊／沒油了！　美：俄軍64公里車隊幾乎停原地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭南部赫爾松傳淪陷！　俄軍車「直搗市中心」畫面曝光

導彈轟入基輔婦產科「炸破屋頂」畫面曝　美女醫師慘喪命

車上有6歲孩1個月嬰照樣殺　烏克蘭警「全家5人」遭俄軍冷血擊斃

美貿易報告：台灣是重要貿易夥伴！　批中國破壞公平貿易

拜登演說點名習近平！　「和美國人民做對永遠不是好賭注」

台半導體佔全球50％↑產量　學者曝：中國侵台代價比俄羅斯更大

車臣精銳部隊塑膠做的？暗殺總統前反被活捉殲滅　他感謝俄國洩密

澤倫斯基「險遭暗殺」　烏克蘭高官證實：車臣特種部隊動手

拜登：不會派任何美軍參戰　已向烏克蘭提供10億美元援助

沒油了！　美：俄軍64公里車隊遇「嚴重後勤問題」幾乎停原地

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

妻用尪車練習開去黏牆壁...　他沒生氣反笑爆網讚好老公

烏克蘭南部赫爾松傳淪陷！　俄軍車「直搗市中心」畫面曝光

導彈轟入基輔婦產科「炸破屋頂」畫面曝　美女醫師慘喪命

車上有6歲孩1個月嬰照樣殺　烏克蘭警「全家5人」遭俄軍冷血擊斃

美貿易報告：台灣是重要貿易夥伴！　批中國破壞公平貿易

拜登演說點名習近平！　「和美國人民做對永遠不是好賭注」

台半導體佔全球50％↑產量　學者曝：中國侵台代價比俄羅斯更大

車臣精銳部隊塑膠做的？暗殺總統前反被活捉殲滅　他感謝俄國洩密

澤倫斯基「險遭暗殺」　烏克蘭高官證實：車臣特種部隊動手

拜登：不會派任何美軍參戰　已向烏克蘭提供10億美元援助

沒油了！　美：俄軍64公里車隊遇「嚴重後勤問題」幾乎停原地

坐牢也要貪！前高市議員陳粹鑾遙控女兒污助理費　遭重判10年5月

桃園地院法官蔡政佑偷拍女法官隱私　遭撤職並停止任用2年

月薪55K「全給女友管」8個月後GG了　明細洩超狂財力！網虧提款機

逛燈會弄丟5年婚戒！高雄男GG　鷹眼女警神救援水溝裡尋回

流浪歐告坐同伴屍體上哭哭　收編後露出「小怪物」凶狠真面目

麥當勞加1元多1件！速食店「3月優惠」快收　必勝客爽吃199元大披薩

全台共減20萬公斤！朝聖演藝圈「瘦身天王」不復胖減肥法

鹹酥雞攤賣熱炒！台南創意炸物　首創西式避風塘雞塊涮嘴不膩口

吳怡農要政府公開「台灣抵抗計畫」　這點未準備不配負責台灣安全

俄網友義務役半年「只打過6發子彈」　驚呆PTT：光新訓就超了

國際熱門新聞

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

俄學者爆「核戰近了」　稱普丁家人躲進核掩體

澤倫斯基演說「逼哭全歐盟」　翻譯官也哽咽

俄外長發言台下40多國代表離席！尷尬畫面曝

車臣恐嚇各國！嗆2／31前停止對俄制裁

快訊／美國擴大制裁！　24小時內宣布對俄羅斯關閉領空

普丁超怕死！開會不讓官員靠近　網諷：怕被暗殺

放下武器就愛愛　辣妹獻身救戰爭

俄羅斯惡魔在殺人　女舞者：我不想死

輪胎充爆！司機遭炸飛「原地消失」影片曝

影片曝光！基輔電視塔遭2導彈攻擊

即／俄軍攻擊基輔電視塔　電視頻道已停止播放

澤倫斯基靠打電話救烏克蘭！精神感動歐洲

俄擁6255枚核彈頭　動用核武4情況曝光

更多熱門

相關新聞

普丁出兵是為了「懲罰烏克蘭」？

普丁出兵是為了「懲罰烏克蘭」？

普丁為什麼出兵烏克蘭？我認為1979年的中共與越南之戰，可以為這個問題的答案提供若干線索。鄧小平說過，發動對越戰爭，是要「給越南一個教訓」，所以有人形容，這是一場「懲越戰爭」；普丁軍事攻擊烏克蘭，顯然也有「懲罰」烏克蘭的意味。

學者曝：中國侵台代價比俄羅斯更大

學者曝：中國侵台代價比俄羅斯更大

沒油了！　美：俄軍車隊遇「嚴重後勤問題」

沒油了！　美：俄軍車隊遇「嚴重後勤問題」

蔡英文：台灣堅守民主前線　面對台海威脅「期待與美更緊密合作」

蔡英文：台灣堅守民主前線　面對台海威脅「期待與美更緊密合作」

快訊／蔡英文會見拜登特使團　「冷眼姑息侵略行為將製造更多威脅」

快訊／蔡英文會見拜登特使團　「冷眼姑息侵略行為將製造更多威脅」

關鍵字：

台灣美國台美關係

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

墮落入監10年！顏正國嘆金馬除名

烏克蘭「漏算2點」　共軍能閃電攻台？他給答案

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

俄學者爆「核戰近了」　稱普丁家人躲進核掩體

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面