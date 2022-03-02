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拜登演說點名習近平！　「和美國人民做對永遠不是好賭注」

▲▼ 拜登發表國情咨文演說。（圖／路透）

▲ 拜登發表國情咨文演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登於當間1日晚間（台灣時間2日上午）發表上任後首場國情咨文演說，提及俄烏戰爭、新冠疫情及美國經濟。他在演說中大讚兩黨通過的基建法案，認為這將使美國在21世紀經濟競爭中打敗中國，更特別點名中國國家主席習近平表示，「跟美國人民做對永遠不是個好的賭注。」

拜登發表演說宣布，將開始修建超過6.5萬英里的高速公路及1500座年久失修的橋樑，大力讚揚這項基建法案，同時感謝兩黨為此付出的努力，「你們看，這會改變美國，讓我們走上贏得21世紀經濟競爭的道路。這是我們和世界上其他國家的競爭，尤其是中國。我已經告訴習近平，跟美國人民做對永遠不是個好的賭注。」

拜登此次國情咨文以俄烏戰爭開場，在演說中正式下令禁止俄羅斯飛機通過美國領空，「今晚我宣布，我們將與盟國一起，對所有俄羅斯航班關閉美國領空，進一步孤立俄羅斯，進一步限縮他們的經濟。」而現場眾多議員身上都穿戴黃色與藍色衣物，展現對烏克蘭的支持。

他也在演說中高喊「讓我們在美國製造」，強調希望透過降低生產成本來對抗通貨膨脹，而非降低薪資，「大家，這意味著我們要在美國製造更多汽車和半導體。美國需要更多基礎建設和創新，有更多產品會在美國流通得更快、更便宜，在美國有很更多工作機會可以讓你過好日子，不必在依賴國外供應鏈，讓我們在美國成功吧！」

►快訊／拜登發表國情咨文演說　宣布對俄羅斯關閉領空
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