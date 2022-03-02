澤倫斯基「險遭暗殺」　烏克蘭高官證實：車臣特種部隊動手

▲烏克蘭高官證實，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）險遭暗殺。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

烏克蘭國安委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）1日在記者會上宣布，烏克蘭軍隊成功阻止一場「暗殺總統澤倫斯基」（Volodymyr Zelensky）的陰謀，幕後黑手是車臣精銳特種部隊「卡德羅維特小隊」（Kadyrovites），但如今已被消滅。

Axios、《國會山莊報》報導，丹尼洛夫表示，一些不支持戰爭的俄羅斯聯邦安全局（FSS）成員向烏克蘭當局洩漏風聲，「我們非常清楚這次卡德羅維特小隊直接發起、為了除掉我們總統的特別行動。」他還說，卡德羅維特小隊兵分二路，一批人馬在基輔近郊戈斯托梅利（Gostomel）戰鬥時遭消滅，另一批人馬正在遭受攻擊。

▲澤倫斯基曾透露自己成為俄羅斯暗殺目標。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基原本是一名喜劇演員，2019年當選總統，他曾透露自己成為俄軍暗殺的主要目標，但仍不顧可能風險、領導防禦工作，被許多人視為英雄典範。

烏俄戰火延燒，俄軍大力攻擊多座城市，但遭遇烏軍及武裝公民的頑強抵抗，拖緩推進速度。俄軍1日砲擊烏國第二大城哈爾科夫，與此同時，持續透過多軸心方向進逼基輔。