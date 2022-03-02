俄軍遲遲打不下烏克蘭！烏議員爆：普丁氣到直接開除參謀總長

▲俄國參謀總長格拉西莫夫（左）與俄羅斯國防部長紹伊古（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯出兵攻打烏克蘭，然而疑似是沒有預料到烏克蘭會頑強抵抗，以至於俄軍打了好幾天都沒有攻下烏克蘭，更有烏克蘭議員爆料，俄軍超出預期的苦戰，徹底惹毛普丁，讓他氣得直接將參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）將軍拔官。不過由於事後格拉西莫夫仍然出現在俄國官媒的報導中，因此相關真實性仍有待確認。

隸屬於綠黨的烏克蘭議員岡察蘭科（Oleksiy Goncharenko）26日在自己的通訊軟體Telegram上寫道，「我有一個可信的消息來源。普丁開除了俄羅斯的參謀總長。普丁已經歇斯底里，他搬進地堡，不願與周遭的人交流，因為擔心身旁的人會試圖讓他下台。普丁原本以為自己能在1天內迅速占領烏克蘭，但一切都錯了。」

他還在文中提到，「普丁預想的是一場快速的比賽，但俄軍卻被困住了，他們低估了烏克蘭人。當占領者遭到砲火與砲彈的襲擊，領導人只能通過開除來解決這個問題。這並不是贏得戰爭的方法，但我很高興敵人們開始發現問題所在了。」

▲紹伊古、格拉西莫夫和總統普丁開會。（圖／達志影像／美聯社）



文中不但寫到，一意孤行的普丁開始害怕遭到俄國核心團隊反叛，甚至被逼迫下台，同時也因為俄軍遲遲無法攻下烏克蘭，讓他歇斯底里地決定直接炒參謀總長魷魚。不過包含克里姆林宮在內的數個俄國政府網站都因遭到駭客攻擊而被癱瘓，目前格拉西莫夫被拔官的消息尚未無法證實。

另一方面，普丁27日因戰況膠著，曾經召集國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）與格拉西莫夫開會，相關畫面也被曝光，因此也讓人再度懷疑消息的真實性。

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