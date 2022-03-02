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俄羅斯小孩「舉牌反戰」被抓走　心疼照曝光！外媒：普丁好絕望

▲荷蘭記者釋出俄羅斯孩童疑似遭拘捕的畫面。（圖／翻攝Twitter@obk）

▲荷蘭記者釋出俄羅斯孩童疑遭拘捕的畫面。（圖／翻攝Twitter@obk）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯反對派政治人物雅辛（Ilya Yashin）、荷蘭媒體RTL特派記者科恩斯（Olaf Koens）等人2日發布照片表示，莫斯科2名婦女帶著孩子，前往烏克蘭駐莫斯科大使館獻花反戰，未料全被逮捕、推進囚車，最後在警局度過一晚。《每日郵報》報導此事時寫道，「絕望的普丁正在逮捕揮舞反戰標語的小學生嗎？」

照片中，年約7至11歲的孩童拿著花朵及反戰標語，上面畫著烏俄2國國旗及愛心，並且寫道「俄羅斯加烏克蘭等於愛」，即使看起來非常疲倦，仍乖巧坐在椅子上。其中，一名身穿粉色羽絨衣的小妹妹眼周及鼻子都紅紅的，不確定是凍得發紅，還是受驚嚇後忍不住哭了。

雅辛在貼文中表示，「沒什麼稀奇的，只是一群孩子坐在囚車裡，坐在反戰海報後方。朋友們，這就是普丁（統治下）的俄羅斯。你們都住在這裡。」他猜測，「克里姆林宮的宣傳機器」會指責孩童的父母，告訴人們不要讓孩子參與政治。

▲荷蘭記者釋出俄羅斯孩童疑似遭拘捕的畫面。（圖／翻攝Twitter@obk）

▲小女孩坐在椅上，看起來很疲倦。（圖／翻攝Twitter@obk）

許多俄羅斯民眾冒著觸犯叛國罪及坐牢的風險，反對普丁發動的戰爭。根據該國獨立人權媒體OVD-Info數據，警方目前已在50座城市逮捕近7000人。

許多網友不敢置信，紛紛留言，「真是太荒謬了！」、「太難過了，不知道該說什麼。」、「令人難以置信。」「天啊，這到底是什麼國家？」不過也有人緩頰，孩子們或許只是在牢籠外等候，「可能母親被逮捕了，所以孩子也跟著被帶走。幸運的是，即使在莫斯科，他們都不會把孩子留在街上。」

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