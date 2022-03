俄坦克「眼前開火」炸開！震撼影片曝光　西北大城被砲擊狂燒

▲俄坦克在眼前開火,震撼影片曝光。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭內政部長顧問格拉申科(Anton Gerashchenko)證實,西北部城市日托米爾(Zhytomyr)在2日遭到俄羅斯導彈攻擊,原本瞄準空軍基地的飛彈,偏移打到醫院附近一棟公寓大樓,造成至少4人死亡。東部大城哈爾科夫也持續受到砲擊,至少有11人死亡。

Camera recorded the moment the Russian tank fired from the front.#UkraineRussiaWar #Ukraine #Kyiv pic.twitter.com/PxtFvmPYyh — World Wide News & Articles (@world_articles1) March 2, 2022

有民眾在大樓內用手機錄下俄軍坦克畫面時,直接遭到瞄準攻擊,火炮直接在他面前炸開,影片曝光後不少網友表示,這位民眾真的是非常幸運,因為手機鏡頭的反光,可能讓俄軍誤認他是狙擊手。

As a result of the air strike on #Zhytomyr, the maternity ward was damaged #PutinWarCriminal pic.twitter.com/AugAA73rbe — Level Up Inc (@MFFLLC) March 2, 2022

根據《路透社》報導,俄軍向帕夫盧申科醫院(Pavlusenko hospital)附近一棟公寓大樓發射巡航導彈,事實上這枚導彈原先是瞄準位於位於日托米爾的第95旅空軍基地,但卻偏移打錯目標,目前已知造成至少4人死亡。

Every day Putin takes up a new Ukrainian city for bombardment. Zhytomyr was burning tonight. Residential area. #PutinWarCriminal #PutinHitler pic.twitter.com/9YEw5ul6IP — olexander scherba(@olex_scherba) March 1, 2022

Оперативна Інформація щодо російського вторгнення#Житомир: наслідки російського авіанальоту



Пошкоджені житлові будинки, приватний сектор. Рятувальники розбирають завали та ліквідовують пожежу.



Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.#stoprussia pic.twitter.com/N4JWS4qOoT — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) March 1, 2022

除此之外,第二大城哈爾科夫也持續遭受砲擊,烏克蘭衛生部長莉亞申科(Viktor Lyashko)表示,俄軍砲擊殺死了一名兒童麻醉科醫生,當時她正準備開車送姪子去醫院。烏克蘭國防部也表示,俄軍在2月28日晚間7時07分至7時51分之間,朝哈爾科夫發射了至少16枚高精準導彈,「該城市的高樓、學校、幼稚園和基礎建設皆受損,初步估計有數十位平民身亡。」