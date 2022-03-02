　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基：俄羅斯先停止轟炸　才能進行有意義談判

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯必須先停止轟炸烏克蘭城市，有關停戰的有意義談判才有可能展開。俄烏兩國昨天舉行首輪會談，但未獲多大進展。土耳其總統發言人指出，俄烏第二首輪會談不太可能如計畫在明天舉行。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在軍方戒備森嚴的政府區接受路透社和有線電視新聞網（CNN）聯合訪問時，也呼籲北大西洋公約組織（NATO）會員國實施禁飛區，以阻止俄羅斯空軍發動攻擊，他表示，這是防範性措施，不是要將北約拖進俄烏戰爭。

澤倫斯基表示，如果北約對烏克蘭關上大門，烏克蘭將要求具有法律約束力的安全保證。他也為進一步與俄羅斯會談設定條件：「有必要至少停止轟炸人民，停止轟炸，然後坐下來談判。」

在澤倫斯基接受訪問的同時，俄羅斯以火箭攻擊烏克蘭首都基輔電視塔，造成5名平民喪生。而稍早，俄羅斯轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv），造成至少10名平民喪生，死者包括孩童。

俄羅斯塔斯社（TASS）稍早報導，根據俄方人士透露，俄國與烏克蘭間的第2輪會談將於明天舉行。

不過，土耳其總統發言人指出，俄羅斯的停戰要求「不切實際」，俄烏第二首輪會談不太可能如計畫在明天舉行。

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
普丁殺紅眼攻擊平民！　驚悚廢墟影片曝光
快訊／史上最硬14天教召！　完整操課內容曝光
快訊／美國宣布對俄羅斯關閉領空
勇者現身了！　台灣人加入「烏克蘭國際軍團」方法曝光
遊覽車違停害人！騎士「直插」雙腿慘夾、身體對折
快訊／再增2確診！　米迪幼兒園群聚又擴大
「俄羅斯惡魔在街上殺人」　烏克蘭美女求救片曝：我不想死
快訊／桃園電腦廠大火　受困女員工被燒成焦屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏俄下輪談判或選在這裡舉行　曾簽署象徵蘇聯解體的《別洛韋日協定》

普丁殺紅眼攻擊烏克蘭平民！戰機投彈砲擊公寓　驚悚廢墟影片曝光

快訊／拜登宣布：對俄羅斯關閉美國領空！

俄19萬大軍80％已進入烏克蘭！　美：開戰後發射超過400枚飛彈

要求俄國先停火再談判　澤倫斯基：我不是偶像，烏克蘭才是

普丁開打烏克蘭卻「超怕死」！開會不讓官員靠近　網諷：怕被暗殺

北溪2號營運商裁員140人　已清算債務考慮申請破產

「俄羅斯惡魔在街上殺人」　烏克蘭美女舞者拍片求救：我不想死

南韓單日確診暴增21萬例！政府決定「鬆綁防疫」　確診者家人免隔離

澤倫斯基：俄羅斯先停止轟炸　才能進行有意義談判

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

妻用尪車練習開去黏牆壁...　他沒生氣反笑爆網讚好老公

烏俄下輪談判或選在這裡舉行　曾簽署象徵蘇聯解體的《別洛韋日協定》

普丁殺紅眼攻擊烏克蘭平民！戰機投彈砲擊公寓　驚悚廢墟影片曝光

快訊／拜登宣布：對俄羅斯關閉美國領空！

俄19萬大軍80％已進入烏克蘭！　美：開戰後發射超過400枚飛彈

要求俄國先停火再談判　澤倫斯基：我不是偶像，烏克蘭才是

普丁開打烏克蘭卻「超怕死」！開會不讓官員靠近　網諷：怕被暗殺

北溪2號營運商裁員140人　已清算債務考慮申請破產

「俄羅斯惡魔在街上殺人」　烏克蘭美女舞者拍片求救：我不想死

南韓單日確診暴增21萬例！政府決定「鬆綁防疫」　確診者家人免隔離

澤倫斯基：俄羅斯先停止轟炸　才能進行有意義談判

烏俄下輪談判或選在這裡舉行　曾簽署象徵蘇聯解體的《別洛韋日協定》

央視主播穿「烏克蘭國旗色」嗆普丁？首位陸大咖女星反戰　官方怒開鍘

14天教召新制正式上路！　召員手機納管、野外行軍至少10公里

快訊／蔡英文會見拜登特使團　「冷眼姑息侵略行為將製造更多威脅」

普丁殺紅眼攻擊烏克蘭平民！戰機投彈砲擊公寓　驚悚廢墟影片曝光

職場中7件事「可以不用多想」　情緒低氣壓是正常，理性面對討厭同事

快訊／米迪幼兒園再增個案、第25期疫苗今預約　陳時中14:00說明

ITF禁止俄羅斯、白俄參加網球團體賽　新科球王僅能代表個人參賽

3月來吃Buffet享原價7折　礁溪長榮鳳凰酒店推醫護優惠專案

快訊／拜登宣布：對俄羅斯關閉美國領空！

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

國際熱門新聞

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

俄學者爆「核戰近了」　稱普丁家人躲進核掩體

澤倫斯基演說「逼哭全歐盟」　翻譯官也哽咽

俄外長發言台下40多國代表離席！尷尬畫面曝

車臣恐嚇各國！嗆2／31前停止對俄制裁

快訊／美國擴大制裁！　24小時內宣布對俄羅斯關閉領空

放下武器就愛愛　辣妹獻身救戰爭

即／俄軍攻擊基輔電視塔　電視頻道已停止播放

影片曝光！基輔電視塔遭2導彈攻擊

澤倫斯基靠打電話救烏克蘭！精神感動歐洲

俄擁6255枚核彈頭　動用核武4情況曝光

輪胎充爆！司機遭炸飛「原地消失」影片曝

美國國務卿建議：把俄羅斯踢出聯合國人權理事會

俄羅斯惡魔在殺人　女舞者：我不想死

更多熱門

相關新聞

蘋果擴大制裁：所有產品在俄羅斯販停售

蘋果擴大制裁：所有產品在俄羅斯販停售

繼蘋果（Apple）宣布在俄羅斯停用Apple Pay後，該公司1日接著宣布，暫停在俄羅斯境內的所有產品銷售，並關閉「實時交通流量追蹤」的服務。

俄軍和親俄部隊會師　連夜攻重要港市

俄軍和親俄部隊會師　連夜攻重要港市

在普丁墳上跳舞　烏網球名將喊話

在普丁墳上跳舞　烏網球名將喊話

拜登首場國情咨文　痛斥普丁錯估情勢

拜登首場國情咨文　痛斥普丁錯估情勢

快訊／美國擴大制裁！　24小時內宣布對俄羅斯關閉領空

快訊／美國擴大制裁！　24小時內宣布對俄羅斯關閉領空

關鍵字：

烏俄衝突烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

墮落入監10年！顏正國嘆金馬除名

俄學者爆「核戰近了」　稱普丁家人躲進核掩體

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

澤倫斯基演說「逼哭全歐盟」　翻譯官也哽咽

俄外長發言台下40多國代表離席！尷尬畫面曝

烏克蘭「漏算2點」　共軍能閃電攻台？他給答案

登SAG視后遇外媒無禮提問！鄭好娟霸氣回應

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面