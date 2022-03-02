要求俄國先停火再談判　澤倫斯基：我不是偶像，烏克蘭才是

▲烏克蘭總統澤倫斯基呼籲俄國先停火再談判。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄烏第一輪談判未有顯著結果，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於1日下午接受路透社與CNN採訪時表示，俄羅斯必須先停止轟炸烏克蘭，雙方談判才會有所進展。談到自己從喜劇演員變成一位總統，澤倫斯基說，「我不是偶像，我認為烏克蘭才是偶像」。

根據CNN報導，澤倫斯基1日表示，俄羅斯必須先停止轟炸烏克蘭城市，才能展開有意義的談判，「大家必須停戰，回到5、6天前的起點。重要的是停止轟炸平民，然後我們才能進一步坐到談判桌上。」

澤倫斯基再次呼籲美國和北約（NATO），須在烏克蘭上空設立禁飛區，或派遣地面部隊，阻止俄羅斯發動攻勢。他認為這是一項預防性措施，「這不是要把北約國家拖入戰爭。但事實是，每個人早已被牽扯進來，而且不是因為烏克蘭，而是被俄羅斯拖下水，一場大規模戰爭正在進行。」

澤倫斯基說，有一件重要的事必須明白，「如果烏克蘭淪陷，那麼這些俄羅斯軍隊將駐守在你們北約成員國的邊境…你們終將面臨同樣的問題。」他認為，烏克蘭是歐洲的心臟，歐洲現在對烏克蘭在世界上的地位視之不同，世界不能失去烏克蘭。

當被CNN問到，他是如何從喜劇演員的身分，轉換為世界聞名的戰時總統時，澤倫斯基表示，這相當嚴肅，並不是在演電影，「我不是偶像，我認為烏克蘭才是偶像。」此外，澤倫斯基說，他已經3天沒見到家人了，日常生活就是工作和睡覺。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》