普丁開打烏克蘭卻「超怕死」！開會不讓官員靠近　網諷：怕被暗殺

▲普丁與官員開會卻相隔數公尺。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯出兵攻打烏克蘭，引發國際撻伐，而俄國總統普丁則堅稱，一切都是為了保護人民安全。手段強烈的普丁被視為鐵腕領導人，然而諷刺的是，他在開戰後與國防或是經濟官員開會時，竟保持數公尺長的社交距離，與烏克蘭總統澤倫斯基形成強烈對比，也讓網友調侃，普丁是否是害怕遭到近距離暗殺。

《美聯社》日前公開了幾張普丁在開戰攻打烏克蘭後，於克里姆林宮與各政府官員開會的照片。然而引人注意的是，普丁坐在長桌的一頭，而其他官員卻是隔了好幾公尺，坐在長桌的另一端，保持超安全的「社交距離」，中間則是空著座位。

該張照片瞬間在網路上引發熱議，認為看似強硬勇猛的普丁，其實根本就「超怕死」。有網友認為，普丁應該是害怕在這個關鍵時刻被傳染新冠肺炎，但也有網友認為，普丁根本就是害怕遭人暗殺，因此才不讓任何人靠近，連身邊幕僚也不放過。

▲烏克蘭總統澤倫斯基在被俄國攻打當天緊急與官員開會。（圖／達志影像／美聯社）



烏克蘭總統澤倫斯基卻與此形成強烈對比，在同樣也是《美聯社》所公開的照片中，澤倫斯基在烏克蘭遭到攻擊當天，緊急與政府高層、國防部門與經濟部門代表開會，儘管神情嚴肅，但依舊可以看到所有人都肩並肩地坐在長桌的一端，澤倫斯基也絲毫沒有獨裁者的傲氣，只有想要拯救國家的團結心，也讓網友們再度諷刺普丁是「唯我獨尊」的獨裁者。

另一方面，普丁2月24日正式宣布開打，儘管他強調只會攻擊軍事設施，但戰火蔓延數日，仍有許多無辜居民受到波及，甚至出現死傷。而俄羅斯也因違反國際法，遭到全球各國制裁，包含被踢出國際金融組織SWIFT。

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