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南韓單日確診暴增21萬例！政府決定「鬆綁防疫」　確診者家人免隔離

▲▼南韓新冠單日新增確診破21萬例，創下疫情以來最高紀錄。（圖／達志影像）

▲南韓新冠單日新增確診破21萬例，創下疫情以來最高紀錄。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著Omicron變種病毒在南韓境內快速擴散，南韓單日新增確診者數首度突破20萬人以上，創下新冠疫情2年以來的新紀錄，而防疫當局決定取消適用於餐廳、咖啡廳等公共場所的「防疫護照」，以及取消確診者同居人隔離義務，加上各級學校開學，預估疫情還會到達新的高峰。另外，重症患者數又開始攀升。

根據《韓聯社》報導，南韓今（2）日上午9時30分通報新增21萬9241起病例，時隔一天暴增8萬多人，再度刷新疫情以來的紀錄，其中境內感染為21萬9173例、境外移入為68例；重症患者為762人；新增96例死亡。目前南韓共累計349萬2686例確診、8266例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增17萬7658例，占全國新增感染人數比率為58.2%（首爾為4萬6932例、京畿道為6萬8622例、仁川為1萬2104例）；釜山新增6104例；慶尚南道新增1萬3196例；大邱新增7117例；慶尚北道新增6961例；忠清南道新增6915例；全羅北道新增6407例；忠清北道新增5569例；大田新增5292例；光州新增5256例；蔚山新增5121例；全羅南道新增4992例；江原道新增4966例；濟州島新增2207例；世宗新增1412例。

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