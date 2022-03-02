俄軍和「烏東親俄部隊」南線會師！　炮火連夜猛攻重要港市

▲頓內茨克地區親俄部隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄衝突進入第6天，俄軍戰線停滯，遲未攻下任何烏克蘭重要城市，讓總統普丁怒火中燒。俄羅斯國防部發言人在聲明中指出，俄軍和烏克蘭東部親俄的分離主義派部隊已在亞速海（Azov Sea）一處重要地區會合，準備包圍南部重要港口城市馬立波（Mariupol），當地官員也證實，砲火已從1日晚間持續至今。

I've geolocated this video which shows heavy clashes in Mariupol, Ukraine today, per video author.



47.106868,37.553810 is the building the video author filmed from.



Because I get asked often, explanation on how I located this in thread pic.twitter.com/gYHe3MLpaq — Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 1, 2022

《基輔獨立報》指出，馬立波的空襲警報已經開始狂響，要求附近民眾立刻前往最近的避難所。頓內茨克地區政府負責人基里連科（Pavlo Kyrylenko）向《路透社》表示，馬立波的攻擊行動從1日晚間持續至今，但目前未知兩軍對戰詳情。

Fighting in Mariupol was heavy today, a Ukrainian drone was observing and guiding artillery fire onto Russian units. pic.twitter.com/PWFjuOhO0c — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 1, 2022

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，俄軍和烏克蘭東部親俄的分離主義派部隊已在亞速海（Azov Sea）一處重要地區會合，烏東分離主義派部隊已加入俄軍行列，準備從南線進攻。

科納申科夫提到，烏東地區的親俄戰士將參與俄軍，並持續向西推進。分離派所控制頓內茨克地區（Donetsk）的官員稍早說，俄軍打算包圍分隔克里米亞與烏東分離主義派地區的重要港市馬立波；俄國國防部也表示，俄軍將攻擊烏克蘭首都安全機構的設施，呼籲住在附近的居民撤離。