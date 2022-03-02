陸軍官校前校長回應！遭控偷吃還打綠帽夫　美女人妻喊冤

圖、文／鏡週刊

前陸官校長、現任陸官校友基金會執行長的退役中將全子瑞，遭爆與知名法律事務所的廖姓女顧問不倫戀；2人上演溫馨接送、出遊、同居，更留下「滾床」跡證，人夫上門與2人對質，結果還遭全男毆打。廖女與全男更控訴他妨害名譽、家暴，人夫目前已提告，並向2人求償百萬元。

針對不倫指控，前陸軍官校校長全子瑞表示，自己早已從軍職退休多年，也已與妻子離婚3、4年，不了解怎會在此時有他介入別人家庭的指控，直斥對方都是在胡說八道，不排除提出告訴。

另廖女亦以簡訊回覆本刊，指投訴人所控訴的事情，均非事實，我與全子瑞間沒有任何婚外情事！全確實有與前夫發生口角，雙方並有互毆的情事。此部分前夫對全的傷害告訴案件，也獲檢方不起訴處分。

廖女指出，後續前夫仍不斷渲染散布謠言，她忍無可忍才提起離婚訴訟，同時提出妨害名譽的刑事告訴；雙方後來調解離婚，並以撤回全部訴訟作為條件。她才撤回該誹謗告訴。

廖女表示，不是公眾人物，私人的事情，與公益無關，不想多做回應。由衷希望大家好好把自己的生活過好，祝福所有人平安順遂！另投訴者若利用媒體再次造成名譽受損，她會保留追訴權。

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