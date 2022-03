最大駭客「匿名者」號召全球網攻！　俄羅斯政府網站一度斷線

▲「匿名者」正式向俄羅斯政府發動網路戰爭。(圖/免費圖庫Pixabay)

記者張方瑀、王佩翊/綜合報導

全球最大的駭客組織「匿名者」(Anonymous)日前透過推特宣布,正式向俄羅斯政府展開「網路戰爭」,推文中更附帶了烏克蘭的Hashtag。目前該組織已經關閉了俄羅斯媒體RT News(今日俄羅斯)的網站,就連政府官網也一度遭到關閉。

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine