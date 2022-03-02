挺歐盟授予烏克蘭「候選國地位」　歐洲議會一面倒通過決議

▲歐洲議會通過決議，挺烏克蘭獲候選國地位並呼籲加強制裁俄羅斯。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏開戰近因為烏克蘭想要加入北約和歐盟，但鄰國俄羅斯對此深感威脅，於是總統普丁在多次談判未果後下令發動入侵戰爭。對此，歐洲議會通過決議，支持歐盟給予烏克蘭候選國地位。

綜合外電報導，歐洲議會1日發出聲明表示，經過決議通過，議會呼籲歐盟啟動授予烏克蘭候選國地位的程序。歐洲議會637名成員同時也透過投票表決，支持歐盟對俄羅斯實施更嚴厲的制裁，議會以最強烈的措辭譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並要求克里姆林宮立刻停止軍事動。

議會進一步表示，歐盟應該對俄羅斯實行更嚴厲的經濟制裁，包括把俄羅斯所有的銀行封鎖在歐盟金融系統之外，俄羅斯也應該被完全排除出SWIFT支付系統。

聲明中指出，經濟制裁要更進一步策略性地消略俄羅斯的經濟和產業基礎，尤其打擊俄羅斯最重要的出口貨品，包括石油和天然氣都應被禁止，「任何歐盟對俄羅斯新的投資，以及俄羅斯對歐盟新的投資，都應該被禁止。」

議會進一步推動剔除SWIFT系統的國家制裁，針對白俄羅斯「直接支持俄羅斯入侵烏克蘭的行動」給予嚴厲懲罰。

此外，議會也呼籲歐盟成員國繼續軍援烏克蘭防禦性武器，援引歐盟幫助成員國自我防衛的條文。