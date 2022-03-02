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陸軍官校前校長「偷吃美女人妻」直擊　驚見染色體衛生紙

徵信社多次拍下全子瑞（右）與廖女（左）同進同出的畫面。（讀者提供）

▲徵信社多次拍下全子瑞（右）與廖女（左）同進同出的畫面。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前陸軍官校校長、退役中將全子瑞，遭爆與一名知名法律事務所的女顧問不倫戀。投訴人A先生表示，好友與前妻廖女原本同為某知名法律事務所的同事，2人在公司認識後進而交往，同居6年多，於2017年12月登記結婚，婚後2人努力經營婚姻及家庭，好友更將廖女和前夫所生的女兒視如己出，家庭生活堪稱幸福圓滿。

沒想到才短短1年多，廖女卻突然多次無故與C男起口角，最後更以女兒要專心準備考試為由，要求他搬離原本3人同住的公寓，好友當時雖覺得奇怪而不願妥協，但廖女仍相當堅持，好友迫於無奈，只能搬至距離原住處約400公尺的租屋居住。

全子瑞（圖）與廖女前夫爆發口角後，雙方發生肢體衝突。（讀者提供）

▲全子瑞（圖）與廖女前夫爆發口角後，雙方發生肢體衝突。

直到2019年2月27日凌晨，好友準備外出運動散心時，在路口發現妻子搭上一名陌生男子的車，妒火中燒的他馬上上前攔車，質問2人關係，不料該名男子竟反嗆：「你是誰？」並充滿醋意地轉頭問廖女：「為何妳會跟其他男人有往來？」C男當場表明自己是廖女丈夫，男子露出尷尬且憤怒的神情，拋下一句：「是我不該介入你們的婚姻！」便開車離去。

廖女在知名法律事務所擔任顧問，目前已被前夫提告侵害配偶權。 （翻攝網路）

▲廖女在知名法律事務所擔任顧問，目前已被前夫提告侵害配偶權。

廖女事後向C男解釋，男子是從陸軍官校校長一職退休的中將全子瑞，2人從小就認識，只是單純的朋友關係，當天全男恰巧從高雄北上洽公，得知她和女兒將赴日本旅行，才好心來接送她們前往機場。

C男當下雖未再進一步質問廖女，但越想越不對勁，不久後獨自前往妻子的住所查探，竟發現全男和妻子共處一室，廖女眼看紙包不住火，索性向丈夫坦承，全男是唯一想為她與妻子離婚的人，且她也很喜歡全男，2人傾向結束各自的婚姻，再全盤接受對方，等於是親口承認她與全男的外遇關係。

2人返回廖女住處時，廖女（左）在電梯內還把頭靠在全子瑞（右）胸膛上撒嬌。（讀者提供）

▲2人返回廖女住處時，廖女（左）在電梯內還把頭靠在全子瑞（右）胸膛上撒嬌。

A先生表示，好友聽完妻子的不倫告白後，心中既生氣又難過，事後又在洗衣籃發現男性內褲，原本他與妻子共眠的床上也有男女交歡的痕跡，還在垃圾袋中找到用過的衛生紙，他將這些跡證送交檢驗，檢測報告顯示「同時具備女性及男性染色體反應」，等同間接證實妻子與全男發生性行為，讓好友相當痛苦，決定與妻子暫時分開。

全子瑞（左）與廖女外遇後已和妻子離婚，全妻為此還曾向廖女前夫哭訴。（翻攝陸軍官校臉書）

▲全子瑞（左）與廖女外遇後已和妻子離婚，全妻為此還曾向廖女前夫哭訴。

沒想到，同年3月底，廖女突然回頭向好友懺悔，哭訴自己仍深愛著他，還信誓旦旦地承諾：「全子瑞不會再出現了！」同時辯稱與全男僅是兄妹之情；然而身心受創的好友，一時之間仍難以接受妻子突如其來的轉變，而向廖女表示還需要時間考慮。

數日後，C男再度前往廖女住所，打算與妻子進一步詳談，卻意外發現全男也在廖女家中，當時全辯稱只是至廖家餐敘，且否認2人同居，但C男已無法相信他們的說詞，3人再度爆發口角，此時全竟起身揮拳毆打C男臉部致出現鈍傷，並打落他的眼鏡，爭執過後，雙方都向警方報案互控傷害。

人夫在家中洗衣籃發現男性內褲，質疑妻子與全子瑞早已同居。（讀者提供）

▲人夫在家中洗衣籃發現男性內褲，質疑妻子與全子瑞早已同居。

A先生氣憤地表示，好友事後調閱妻子社區的地下室停車場及電梯監視器，發現全、廖2人早在2月24日至27日間，就多次共同出入妻子住所，全男還駕駛廖女的車輛，廖亦曾將頭靠在全胸前互相擁抱，舉止如同情侶般親密，打臉廖女宣稱的「兄妹之情」。

全子瑞原為陸軍官校校長，目前則擔任陸官校友基金會執行長。（翻攝中華民國陸軍粉專）

▲全子瑞原為陸軍官校校長，目前則擔任陸官校友基金會執行長。

更離譜的是，2人姦情爆發後，似乎更肆無忌憚，從2019年8月至隔年1月間，被C男委託的徵信社多次拍到同進同出的畫面，毫不在乎雙方仍是已婚身分。全男不僅平日接送廖女上下班，還一同至花蓮遊玩數日，勾手、搭肩等如熱戀情侶的親暱舉止更沒少過，且總是同返廖女住所後便未再出門。

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113


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