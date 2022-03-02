行動焚屍爐蓋不住血腥！　彭博：普丁「內外夾攻」後院已起火

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄衝突進入第6天，俄軍並未如料想中的迅速攻占基輔，西方國家也紛紛發起制裁，就連俄國都出現大批反戰群眾。《彭博社》分析指出，俄羅斯總統普丁在軍事跟經濟上皆失利，在內外夾擊的攻勢之下，「普丁的後院正在醞釀一場風暴。」

《彭博社》專欄記者馬凱斯（Clara Ferreira Marques）撰文指出，隨著戰爭時間拉長，俄軍戰事受挫、西方制裁的經濟影響發酵，普丁和烏克蘭總統澤倫斯基的差異只會越來越明顯。從喜劇演員轉行的澤倫斯基在衝突發生前民調直落，但隨著俄軍猛攻，他選擇待在基輔，並透過Telegram隨時發表演說，營造出與國民站同一線的形象，讓他的支持度直線飆升。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對歐盟視訊演說。（圖／路透）



反觀普丁，他坐在長桌遠端通過國家電視台向面無表情的官僚下達指令，甚至用移動焚燒爐來掩蓋戰死人員，避免讓人看到裹屍袋、葬禮等悲慘景象，在發布官方聲明時，也都使用「特別軍事行動」，不允許使用入侵、發動血腥戰爭等字眼。

馬凱斯提到，普丁對烏克蘭發起的軍事行動遇到很大的阻力，原打算向烏克蘭發起閃電攻勢，先消滅烏軍事力量後，逼迫澤倫斯基政府逃亡，接著成立親俄政府，並向俄國人民宣傳，這是一場無痛、零成本的「特別行動」，不是戰爭。

結果網路的敘事力量持續掌握在烏克蘭手中，各種烏克蘭國民奮勇抗敵、遭俄軍攻擊破壞的畫面不斷在社群網站上傳播，但不管俄羅斯國內外都沒有類似可以鼓舞人心的故事。基輔甚至善用兩國共同語言，成立了發布戰俘消息的網站，當俄羅斯家庭在尋找陣亡或被俘士兵消息時，這種喪親的痛苦不會輕易沈默。

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此外，俄羅斯國內還要承受經濟制裁的衝擊，國內居民在ATM機前排隊希望領走外幣，盧布暴跌，作為金融業重要後盾的中央銀行也成為西方制裁目標，通膨壓力料將仍難以遏制。馬凱斯強調，迄今為止，許多不滿和焦慮仍然是台面下的，俄羅斯是一個傷痕累累，鋌而走險的政權，但它還沒有死亡。

對這個政權而言，影響其存續的最關鍵一點是企業、權貴階層、政治菁英和其子女，近來也開始出現裂痕。西方制裁加上普丁令人猝不及防的政策轉向，讓這群人的資產受到很大衝擊。

俄羅斯的2名億萬富翁，德里帕斯卡（Oleg Deripaska）以及弗里德曼（Mikhail Fridman）紛紛向總統普丁喊話，希望能停止對烏克蘭的入侵，並稱這起戰爭是「2國人民的悲劇」，呼籲各方坐下來好好對談。