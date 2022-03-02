俄侵烏自爆「真正實力」　諾貝爾得主：假超級強國

▲俄羅斯總統普丁發動對烏戰爭。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭暴露出國家整體情況的許多訊息，紐約時報專欄作家、諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）撰文指出，俄軍後勤補給效率奇差，俄國抵擋西方國家經濟制裁的能力也非無法摧毀，俄羅斯不過是一個「外強中乾」的假超級強國。

克魯曼在標題直接寫出《俄羅斯是波將金超級強權》，其中「波將金」一詞是「弄虛作假、表面工夫做盡」的意思，俄羅斯帝國女皇葉卡捷琳娜二世的情夫波將金（Grigory Potemkin），是官拜俄軍總指揮的人，但當初為了讓女皇留下好形象，不惜在女皇出宮必經的路旁建造起一座豪華的假村莊。

克魯曼指出普丁侵略烏克蘭以前，或許還會被他看作一個「中型強國」，在西方國家分裂的隙縫中逐漸壯大，軍隊規模裝備也堪稱世界數一數二，但戰爭最能直接看清國力，俄羅斯並不如外界想像來的強大。

俄軍原本想打閃電戰，迅速奪下基輔並處理掉澤倫斯基，美方也在戰前指出基輔可能在48到96小時內陷落，但雙方開戰至今6天，基輔仍在烏克蘭掌控中，俄軍後勤補給從一開始就沒跟上，克魯曼認為這樣的戰場脫鉤絕非一支成熟的現代化部隊。

俄羅斯儘管有一定規模經濟輛體，但國內生產毛額（GDP）實際上僅占英、法兩國的一半左右，相較之下英、法更有資格被稱為「中型強國」。克魯曼認為這樣的經濟矮人如何支撐軍隊的百萬雄師，實際情況可能更糟。

俄羅斯經過2014年西方的經濟制裁後，此次開戰再遭遇更強烈的制裁，明顯比開戰以前更若，石油、天然氣等兩大經濟來源一旦出口受阻，一連串的效應俄羅斯也難以抵擋，外界先前所說普丁為抵禦西方已建成一座「俄羅斯堡壘」，現在看來說法太過天真。

克魯曼表示，俄羅斯仍能在天然氣方面施壓過度仰賴俄國的歐洲國家，但冬季已到尾聲，夏季天然氣消耗不過是冬季的50％還更少，等於普丁籌碼相對縮減，因此俄羅斯實際經濟情況和能拿來叫囂的手牌，早已遠比外界以外的還要弱。