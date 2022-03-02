陸軍官校前中將校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

▲前陸軍官校校長全子瑞（左）遭爆與人妻發生不倫。廖女在知名法律事務所擔任顧問，目前已被前夫提告侵害配偶權。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

退休將官驚爆婚外情醜聞！本刊接獲爆料，指前陸軍官校校長、現任陸官校友基金會執行長的退役中將全子瑞，與在法律事務所擔任顧問的廖姓女子大搞不倫；3年前廖女丈夫發現妻子與全男上演「溫馨接送情」，全子瑞還侵門踏戶住進家中，留下「滾床」跡證，人夫與2人對質，結果還遭全男毆打，人夫心寒簽字離婚後，廖女竟還聯合全男誣指他家暴，意圖讓他身敗名裂，忍無可忍的人夫目前已提告，並向2人求償百萬元。

「原本家庭幸福美滿的好友（C先生），遭前陸軍官校校長全子瑞介入婚姻，還被前妻聯合小王提起家暴和傷害等不實告訴，看著他心力交瘁，進而影響工作和生活，實在是令人心疼！」投訴人A先生提到好友C男目前的處境，禁不住連連搖頭嘆息。

▲全子瑞（圖）與廖女前夫爆發口角後，雙方發生肢體衝突。

A先生指出，好友的前妻在3年前，突然多次無故與他起口角，並要求分居，他在迫於無奈下搬離兩人的住所。沒想到一天深夜，他外出散心，竟撞見全子瑞開車載著妻子要出門，他不滿上前上前質問，三人爆發口角。事後，妻子更坦承自己「喜歡全子瑞」，人夫還在家中發現男性內褲、用過的衛生紙的證據。

▲廖女在知名法律事務所擔任顧問，目前已被前夫提告侵害配偶權。

更誇張的是，C先生質疑前妻和全子瑞同居，還遭到全揮拳毆打，他報警後雙方互告傷害。根據人夫根據蒐證，全與前妻多次出遊、運動、購物，全更住在妻子的家中，言行舉止猶如情侶般親暱。

▲全子瑞（左）與廖女外遇後已和妻子離婚，全妻為此還曾向廖女前夫哭訴。

A先生說，傷心的人夫因被全子瑞介入家庭，和前妻的背叛暴瘦，更為此看精神科；但全子瑞和人妻竟反控他妨害名譽，對他提起民事告訴，前妻更誣指她家暴，他因此向法院提告侵害配偶權，要向2人求償。

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