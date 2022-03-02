蔡英文今見美國訪問團　美學者盼蓬佩奧避免批評拜登政府

▲美國總統拜登訪問團專機昨（1日）抵台。（圖／攝影中心攝）



記者崔子柔／綜合報導

總統蔡英文今（2日）將接見美國跨黨派資深代表團，而美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則在今晚抵台，明將拜會蔡英文、賴清德等多位政要，另將在君悅飯店進行演講，美國學者則說，現在俄烏衝突之際，希望蓬佩奧避免批評拜登政府，讓北京看見美國團結挺台。

根據《聯合報》報導，總統蔡英文今上午將於總統府接見美特使團，雙方將就台美關係、國際區域局勢等議題交流，外界則關注是否將談及台美間的經貿合作。

而蓬佩奧夫婦預計在3月2日至5日訪台，4日則應遠景基金會邀請，將在君悅飯店進行演講，AIT台北辦事處前副處長葛天豪（David Keegan）表示，希望蓬佩奧能在演講中強調台灣的重要性，來抵抗中國各種脅迫行動。

▲蓬佩奧與妻子蘇珊預計今抵台。（圖／達志影像／美聯社）



葛天豪提到，希望普丁此舉能讓人明白，為何熱愛自由與人權的人都必須反對他的行動，另希望蓬佩奧避免批評拜登政府。

美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）則說，中國大陸需要看見美國團結支持台灣，特別是中國和俄羅斯在烏克蘭問題上的「準同盟」關係，希望蓬佩奧訪台能反映美國兩黨對台的支持。