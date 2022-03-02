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俄羅斯開戰後發射逾400枚飛彈！　聯合國：難民將超過400萬人

▲▼烏克蘭逃難潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭境內掀起逃難潮，男人留下打仗，與逃亡求助的妻小道別。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國防部一名高級官員表示，俄羅斯開戰以來已向烏克蘭發射超過400枚飛彈，但烏克蘭目前仍有可執行的防禦武力。此外，聯合國難民署指出，烏克蘭人不到一個禮拜內逃亡的人數高達67.7萬人。

CNN引述一名國防部高級官員指出，截至1日上午為止，俄羅斯已朝烏克蘭發射超過400枚飛彈，而烏克蘭的防空飛彈系統仍有可用的防空飛彈系統。官員表示儘管俄羅斯空軍和飛彈壓制，但仍未取得完整的制空權，「他們只在部分地區擁有更多的制空權優勢」。

▲▼ 烏克蘭軍事基地遇襲。（圖／路透）

▲▼開戰後烏克蘭多處軍事基地遭俄軍重創，飛彈這幾天更打進民宅裡，平民被迫逃亡。（上圖／路透／下圖／達志影像／美聯社）

▲▼烏克蘭逃難潮。（圖／達志影像／美聯社）

聯合國難民署高級副專員克萊門特（Kelly Clements）1日指出，過去不到一周內，已有大約67.7萬名烏克蘭人逃往鄰國，過去24小時內就有多達15萬人逃難。

難民署當天發布一項聲明，指該署和人道援助的關係夥伴已經發布緊急募款，金額為17億美元，目標用作「人道援助烏克蘭境內人民和逃往鄰國的難民」。聲明接著指出，聯合國估計烏克蘭大約將有1200萬人需要資金援助和保護，還會有超過400萬名難民在未來幾個月內需要保護和協助。

聯合國人道主義事務負責人葛瑞夫斯（Martin Griffiths）表示，此刻對烏克蘭人民而言是「最黑暗的時刻」。聯合國難民事務高級專員格蘭蒂尼（Filippo Grandi）表示，俄烏戰爭將造成本世紀以來歐洲最大的難民危機。

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