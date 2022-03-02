車臣「戰爭之王」爆還活著！　出兵隔天遭滅團疑烏克蘭資訊戰

Ramzan Kadyrov released a new video of his army near Kiev pic.twitter.com/kBtPvfZTPd — ZOKA (@200_zoka) March 1, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）26日帶1萬士兵誓師，加入俄羅斯進攻烏克蘭，但他手下號稱「戰爭之王」的大將圖沙耶夫（Magomed Tushayev）卻被傳出出兵第二天就遭擊殺。這項消息由烏克蘭方面證實，但車臣方面矢口否認，如今這項各說各話的「事實」被指出有可能是假消息，但雙方都沒有提出進一步的證據。

▲車臣共和國「戰爭之王」圖沙耶夫（左）生死未卜。（圖／翻攝Twitter@IAPonomarenko）

《基輔獨立報》及《烏克蘭國家通訊社》在車臣出兵沒多久後，發布消息指烏克蘭軍隊在基輔西北郊區戈斯托梅利（Hostomel）摧毀一支車臣軍隊，炸毀56輛坦克，導致圖沙耶夫喪生。烏克蘭最高議會也在Telegram上指稱「第141軍團指揮官圖沙耶夫與軍團成員一起被殺。」

Hunters on field..!

Ramzan Kadyrov showed a new video with the Chechen security forces.!

Uncompromising and versatile fighters from the Chechen Republic who cover any obstacles in their path with a swift avalanche..!#RussiaUkraineConflict#StandWithRussiapic.twitter.com/2Y6PYZpHSv — Arslan Azad(@MArslanAazad) February 28, 2022

車臣否認該項消息，卡迪羅夫1日發布最新影片，表示車臣大部隊已在基輔外圍集結，領頭的軍人頭戴紅色貝雷帽，後方則是戰術頭盔，武器裝備較為精良。另一則影片則顯示，車臣車隊在一處士兵在一處道路上準備上車，所有人精神抖擻準備奔赴戰場。

由於圖沙耶夫的死訊並沒有任何具體佐證，目前僅從烏克蘭媒體和最高議會發布消息，最近更傳出圖沙耶夫其實根本沒有死亡，而是繼續與車臣部隊一起奮戰；然而歷史以來戰爭期間雙方假消息頻傳並不少見，部分外媒推測此消息有可能是烏克蘭方面資訊戰的一環。