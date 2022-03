車臣「戰爭之王」爆還活著！　出兵隔天遭滅團疑烏克蘭資訊戰

Ramzan Kadyrov released a new video of his army near Kiev pic.twitter.com/kBtPvfZTPd

記者張靖榕/綜合外電報導

車臣共和國領導人卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)26日帶1萬士兵誓師,加入俄羅斯進攻烏克蘭,但他手下號稱「戰爭之王」的大將圖沙耶夫(Magomed Tushayev)卻被傳出出兵第二天就遭擊殺。這項消息由烏克蘭方面證實,但車臣方面矢口否認,如今這項各說各話的「事實」被指出有可能是假消息,但雙方都沒有提出進一步的證據。

▲車臣共和國「戰爭之王」圖沙耶夫(左)生死未卜。(圖/翻攝Twitter@IAPonomarenko)

《基輔獨立報》及《烏克蘭國家通訊社》在車臣出兵沒多久後,發布消息指烏克蘭軍隊在基輔西北郊區戈斯托梅利(Hostomel)摧毀一支車臣軍隊,炸毀56輛坦克,導致圖沙耶夫喪生。烏克蘭最高議會也在Telegram上指稱「第141軍團指揮官圖沙耶夫與軍團成員一起被殺。」

