加拿大駐北京使館很敢衝！　升烏國旗掛牌「和烏克蘭在一起」

▲加拿大駐北京大使館聲援烏克蘭。(圖/翻攝自推特@Canada in China)



記者崔子柔/綜合報導

俄羅斯舉兵入侵烏克蘭造成死傷,全球各國對俄羅斯展開各種制裁,不過北京仍未明確表態,加拿大駐北京大使館昨(1)日則以中文簡體字在外牆掛上標語,寫著「我們和烏克蘭在一起」、「支持烏克蘭」等,引起外界討論。

加拿大駐北京大使館昨日在推特發出幾張相片,先是曝光用烏克蘭國旗配色藍、黃色做成的標語看板,寫著「我們和烏克蘭在一起」、「我們支持烏克蘭」,並於文章標註「#StandWithUkraine」的hashtag,隨後又PO出在大使館升上烏克蘭國旗的影片,「用以表現對烏克蘭的支持和友誼」。

陸續曝光的照片中可見,數名大使館人員拿著標語合照,替烏克蘭聲援,且在升旗時讓加拿大國旗和烏克蘭國旗並列,展現支持。

有網友昨晚將照片轉發至PTT,不少鄉民則回應表示,「會不會太故意了」、「五毛氣哭」、「這不是擺明要給習近平尷尬嗎」、「大使館等於外國領土,中國不敢怎樣」、「截圖簡體字會不會被以為中國支持烏克蘭」、「大使館都很敢啊,還有悼念64的」。

