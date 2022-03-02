不忍了！美國國務卿布林肯建議：把俄羅斯踢出聯合國人權理事會

▲美國務卿布林肯（Antony Blinken）在聯合國人權理事會建議，把俄羅斯會籍移除。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯舉兵入侵烏克蘭造成死傷，全球各國對俄羅斯展開各種制裁。美國務卿布林肯（Antony Blinken）1日在聯合國人權理事會表示，俄羅斯殺害烏克蘭平民，甚至還攻擊學校、醫院以及住宅大樓，建議理事會「應將俄羅斯會籍移除」。

根據CNN報導，美國務卿布林肯1日透過視訊在聯合國人權理事會表示，俄羅斯在襲擊烏克蘭時侵犯人權和違反國際人道主義法，建議理事會移除俄羅斯會籍，「我們可以合理懷疑，是否應該允許一個試圖吞併另一個聯合國成員，同時又犯下侵犯人權行為，並造成巨大人道主義災難的國家留在理事會？」

▲烏克蘭許多人攜家帶眷逃難潮。（圖／路透）

布林肯警告，如果俄羅斯總統普丁成功推翻烏克蘭的民選政府，那麼烏克蘭的人權和人道主義危機只會變得更糟，「我們必須發出一個堅定而統一的訊息，就是普丁應該無條件地停止入侵烏克蘭，但遺憾的是，部分國家包括中國，到現在都沒有明確表示俄羅斯就是造成這場危機的主要因素。」

另外，布林肯也公開譴責，俄羅斯破壞烏克蘭的基礎設施，這些設施可為烏克蘭數百萬人提供飲用水、天然氣以及電力，避免他們凍死，現在卻遭到俄國襲擊，就連公車、汽車以及救護車都遭到砲擊，「俄羅斯每天都在做這樣的事。」

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