英國會俄羅斯小組主席喊話「驅逐俄使館人員」：停止無意義對話

▲英國國會跨黨派俄羅斯小組主席表示，俄官方說謊成性，西方必須適時停止與莫斯科對話。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

英國國會跨黨派俄羅斯小組主席布萊恩特今天表示，俄官方說謊成性，西方必須適時停止與莫斯科對話，因為他們將西方的對話意願視為可利用的弱點。

他提到，英國雖願為確保和平盡更多努力，但現在幾乎別無選擇，必須驅逐大部分、甚至所有英國大使館人員。一旦俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的軍隊回家，這些大使館人員就可回來英國。

目前英國與愛爾蘭已傳出驅逐俄羅斯外交人員的呼聲。美國2月28日表示，將驅逐12名俄羅斯駐聯合國紐約總部代表團人員，因為他們從事間諜活動，不利美國國家安全。相關人員被要求7日前離境。

近年來，國際社會對中國「戰狼外交」有許多討論，但俄羅斯外交官與中國同業相似的行為模式卻未獲同等關注，直到俄羅斯對烏克蘭的侵略態勢急遽上升、歐洲大陸爆發第二次世界大戰以來最嚴重安全危機。

工黨籍的布萊恩特（Chris Bryant）也是國會外交委員會成員。英國「泰晤士報」今天刊登他的文章「國會沒有時間聽俄羅斯大使說謊」。

布萊恩特指出，身為跨黨派小組主席，他一向尊重俄羅斯駐英大使，也會邀請大使到國會談話。

不過，上一任俄羅斯駐英大使雅科文柯（Alexander Yakovenko）言談之間往往只呈現片面事實；他不僅言詞閃躲、論點似是而非，甚至會直接說謊。

布萊恩特表示，雅科文柯在任期間，2018年英國索爾茲伯里市（Salisbury）發生俄羅斯前間諜謀殺案，雅科文柯對事件的陳述不僅充滿虛構，說法還每天更新，彷彿他甚至連是否能取信於英方都不在乎。唯一不變的是，雅科文柯堅稱整起事件與克里姆林宮完全無關。

布萊恩特也提到，英方後來陸續就敘利亞戰爭、俄羅斯國內人權情勢、俄軍機侵擾英國空域等議題向俄方表示關切，雅科文柯的回應往往是聳聳肩或得意洋洋笑而不語，或者扯謊。儘管如此，英方仍不放棄對話。

雅科文柯2019年8月卸任，繼任者克林（Andrei Kelin）當年11月下旬履新。

布萊恩特表示，克林今年2月2日應邀到英國國會與議員會面，回應英方對俄方在與烏克蘭邊界部署重兵等舉措的關切。布萊恩特回憶，議員們當時「很有禮貌，甚至可能太有禮貌了」。

面對英方質疑，克林清楚表示，英國研判俄羅斯有意侵略烏克蘭，這「十分荒謬」；他可以「保證」，侵略「絕對不會發生」，因為那將是瘋狂舉動，成本也將讓俄羅斯無法承受。

克林當時還稱英國應該對自己的情勢研判「感到羞恥」。

布萊恩特指出，他當時不相信克林，現在則所有人都知道相關言論是無恥謊言。儘管克林可能不清楚蒲亭的思緒，但莫斯科官方說謊，而克林傳達了謊言。

布萊恩特坦言，上週初各界原本預期蒲亭在宣布烏克蘭東部的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）州「獨立」後就會收手；雖然剝奪主權獨立國家烏克蘭大片土地已經夠糟，布萊恩特寫道，「我當時想，永遠要保持對話，因此再度邀請駐英大使說明」。

然而，俄羅斯很快就全面入侵烏克蘭，布萊恩特決定取消原定今天與克林的會面。他不希望俄羅斯的宣傳機器有機會宣稱，克林依然是英國國會議員的座上賓。

布萊恩特表示，他在給克林的信函強調，除非克林的目的是為蒲亭向英方轉達願意即刻降低在烏克蘭的衝突態勢、撤出軍隊並停止軍事行動，否則兩人會面毫無意義。

他告訴克林，「無法被信任的外交官根本不是外交官，你該為自己感到羞恥」。

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