澤倫斯基演說「逼哭全歐盟」：只想孩子們活著　翻譯官也哽咽

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對歐盟視訊演說。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基1日透過視訊向歐盟議會演說，演說內容感動全歐盟，連口譯官在翻譯到，「我們只是為了生存而戰，我們只是希望看到孩子們活著」都感動落淚。演說結束後全場議員起立致敬鼓掌60秒。

根據CNN報導，澤倫斯基演說時表示，我們的國家正在發生一場悲劇，每天都有人為了重要的價值，付出寶貴的生命， 我們只是為我們的土地和自由而戰、只是希望孩子們活著、我們為生命而戰、為生存而戰，這一切是我們最大的動力。」

❗️Today, Volodymyr Zelensky spoke via conference in the European Parliament. After his speech in the #European Parliament, everyone gave a standing ovation. pic.twitter.com/VovbPFZYAh — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

澤倫斯基最後表示，「生命會戰勝死亡，而光明終會戰勝黑暗，榮耀歸於烏克蘭」。

演說結束後，歐洲議會全體議員起立鼓掌60秒致敬。

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