俄駐軍增加至75%！　澤倫斯基：保衛基輔是國家最優先的關鍵任務

<br>

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭已經進入第6天。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）1日表示，基輔及哈爾科夫是俄國最主要的目標，俄軍企圖攻陷2地來摧毀烏克蘭的抵抗，目前保護基輔將是國家的「最關鍵、最優先的任務」，「基輔是我們國家的心臟，它必須繼續跳動，這樣生命就會勝利」。

澤倫斯基1日臉書表示，基輔及哈爾科夫是俄羅斯當前最重要的目標，用來摧毀我們、打破我們的抵抗，俄軍目前也正在持續進攻中，「因此保衛首都是國家最關鍵、最優先的任務」、「基輔很特別。如果我們保護基輔，我們將保護國家，基輔是我們國家的心臟，它必須繼續跳動，它繼續跳動，這樣生命就會勝利」。

澤倫斯基在影片中也提到哈爾科夫廣場遭到轟炸的事件，並稱呼俄軍這次的襲擊為恐怖行為，這是對這座城市、對哈爾科夫、對烏克蘭的恐怖攻擊，廣場上沒有任何軍事目標，「向廣場發射飛彈，是徹頭徹尾且毫不掩飾的恐怖攻擊，沒有人會原諒，沒有人會忘記，這次對哈爾科夫的襲擊是戰爭罪」。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／達志影像）

據悉，英國皇家聯合研究所（Royal United Services Institute，RUSI）一名陸戰與軍事科學研究學者沃特林（Jack Watling）在廣播節目受訪時透露，由於基輔戰事陷入膠著，俄軍一方面加強砲擊火力、一方面不斷從俄羅斯境內調動軍隊，在烏克蘭境內的駐軍從原先的40%提升至75%。

一名美國五角大廈國防官員也透露，俄羅斯不斷從邊境駐軍調派軍隊進入烏克蘭，目前在烏克蘭的軍隊已經從的40%提升至75%，大量俄軍正在從白俄羅斯向南推進。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完