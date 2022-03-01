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澤倫斯基靠「打電話」救烏克蘭！一天聯絡14元首　堅持不懈感動歐洲

▲▼澤倫斯基在戰爭前後向多國領導人打電話，同時透過在推特發文鼓勵、批評、勸誘盟友。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基在戰爭前後向多國領導人打電話，同時透過在推特發文鼓勵、批評、勸誘盟友。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭持續面對來自俄羅斯的全面侵略，不過烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）卻冷靜地留守首都基輔，帶領國內軍民抵抗俄軍、同時在歐洲與西方社會掀起輿論戰，只透過一支手機就改變局勢，西方社會同意擴大對俄羅斯祭出制裁措施、德國同意向烏克蘭軍售。英媒指出，澤倫斯基光是一天內就與14國領導人通電話。

英媒《衛報》形容，澤倫斯基「連哄帶騙」各國領導人答應他的各種請求，而終極秘密武器竟然就是他的手機，以2月26日為例，澤倫斯基就打了一整天的電話，先是打電話給法國總統馬克宏，接著打給歐盟執委會主席馮德萊恩、義大利總理德拉吉、瑞士總統卡西斯、印度總理莫迪、土耳其總統艾爾多安、亞塞拜然總統阿利耶夫、荷蘭首相馬克呂特、聯合國秘書長古特瑞斯、德國總理蕭茲、教皇方濟各、捷克總理費亞拉、波蘭總統杜達，最後是英國首相強森，共計14位領導人。

報導指出，其實澤倫斯基能夠深刻體悟到歐洲公眾輿論對烏克蘭人民勇敢抗俄的行動駔戳何種反應，澤倫斯基不斷地與西方世界領導人通電話，同時利用推特勸誘、鼓勵、批評、讚揚他的盟友，試圖進一步擴大全球對俄羅斯的制裁力道；而在不過一周前，各界對俄強大的制裁力道是無法想像的，如今卻演變成國際社會看待俄烏戰爭的道德基本底線。

官員們承認，西方同意對俄實施新制裁的步伐，讓律師、官員、銀行家們喘不過氣。一名領導人更這麼評論澤倫斯基，「我們敬畏他，雖然他最終仍舊可能無法拯救烏克蘭、或改變俄羅斯，但他正在改變全歐洲！」

報導指出，實在是無法理解澤倫司機是如何做到在一天24小時內技能指揮國內軍隊、又能睡覺，還能不斷向各國各界領導人與盟友們打電話的。一名聽過澤倫斯基實際行動的人說道，「他非常直接、非常熱情、非常實際。」

烏克蘭全國軍民團結抗敵，加上總統澤倫斯基堅決不放棄任何保家衛國的機會，可能是如此精神感動全歐洲，不僅讓德國在一周後態度180度大轉變，轉身同意軍售烏克蘭、發是增加國防開支達GDP的2%，而義大利總理德拉吉也罕見承認，義大利需要長期解決方案，以擺脫對俄羅斯天然氣的依賴。

從一連串操作效果來看，澤倫斯基確實成功達到目的。一名澤倫斯基的幕僚表示，「這些電話給總統帶來了豐厚的回報，同時幫助烏克蘭扭轉局面。」

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