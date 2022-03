烏克蘭官方證實：俄軍「導彈空襲」烏第2大城政府總部　釀6人傷

記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭第2大城哈爾科夫(Kharkiv)的政府總部稍早遭到空襲,建物外牆與廣場嚴重受損,哈爾科夫地方行政長官也證實,政府總部是遭到導彈攻擊,造成至少6人受傷,包含1名兒童。

▲俄軍導彈空襲烏克蘭第2大城的政府總部。(圖/路透)



Russian forces have struck Independence Square in central Kharkiv with a powerful explosion.



According to a video of the event, the blast detonated right in front of the headquarters of the Kharkiv Oblast government.



Video: Ukraine NOW/Telegram pic.twitter.com/poZjYcjRjD