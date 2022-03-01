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俄恐祭「火海戰術」攻烏克蘭！更多地毯式轟炸　切斷補給扭轉戰局

文／中央社

俄羅斯24日入侵烏克蘭，俄軍似低估烏克蘭抗敵決心加上戰術錯判，灰頭土臉程度超乎預期。但專家們表示隨俄軍調整腳步重操「火海戰術」舊業，本週起戰況恐翻轉。

▲▼烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲響。（圖／路透）

▲俄羅斯入侵烏克蘭戰事迄今未歇，烏克蘭各地傳出警報聲。圖為基輔日前遇襲畫面。（圖／路透）

俄軍目前尚未奪下包含首都基輔在內的任一烏克蘭大城，烏克蘭組織並武裝平民以防守更多地面，烏軍還襲擊俄軍車隊和補給線，網路上一堆燒焦的俄軍車輛和陣亡士兵影像，給外界烏克蘭興許能戰勝的印象。

▲烏俄戰爭進入第6天，烏克蘭軍隊成功擊退了首都基輔以北的俄軍。（圖／路透）

但「紐約時報」指出，戰況在28日回歸俄國究竟要降伏烏克蘭到何種程度的現實。有鑑過往俄軍在敘利亞內戰與車臣獨立戰爭紀錄，烏克蘭戰況之後恐更血腥。俄軍今天猛轟烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv），打到住宅區傳出重大死傷，甚至連集束彈藥等大殺傷性武器都用上，已現端倪。

● 火海震懾 俄軍攻城有教條
退役美軍將領、前美國駐北約大使魯特（Douglas Lute）說：「目前都還只是開始，蒲亭手上還有很多牌可打，（烏克蘭）離慶祝勝利早得很，俄軍很多看家本領都還沒使出。」

紐時指出，俄軍在攻城上有一套既血腥又實用的教條，傾向於使用重砲、飛彈和炸彈來震懾並迫使平民逃離，同時在地面推進前殲滅守軍、摧毀當地的基礎和通訊設施。

▲烏克蘭哈爾科夫路上可以見到被毀滅的戰車。（圖／達志影像）

魯特說：「俄軍尚未以有效方式集結戰力，但過去車臣戰爭就看過他們祭出火海戰術，現在也很可能戰術性地整合各種手段，其結果就是火力覆蓋人口聚集地。」

五角大廈官員今天簡報時表示，朝基輔推進的俄軍仍遭遇出奇和有效抵抗，但俄國對烏用兵不過才第5天，俄軍的指揮官也會適時從失敗裡修正，有鑑俄軍在敘利亞的作法，他們擔心俄軍會加強對大城的飛彈攻勢與空襲，造成重大平民傷亡。

許多專家表示蒲亭顯然錯估，以為能快速拿下基輔、剷除烏國總統澤倫斯基政府，烏克蘭人也不會有多大反抗，以致俄軍一開始似為控制平民死傷而沒下重手。但烏克蘭人的抵抗出乎俄國預料，連帶讓俄軍打起來左支右絀。

▼俄羅斯軍車2月下旬被目擊進入赫爾松州（Kherson）。（示意圖／路透）

● 戰況第2階段 恐更多地毯式轟炸
倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）熟悉俄軍作戰的專家布雷克（Mathieu Boulegue）說：「俄國一開始好整以暇稱這是對抗法西斯與新納粹之戰，碰一鼻子灰後如今轉為惱怒。世界正開始要看到戰事進入第2階段，即俄軍會重兵與火力齊發，一如攻打哈爾科夫與馬立波（Mariupol）。」

「我們後續會看到俄軍投入更多、更有經驗的部隊，以及更多地毯式轟炸與傷亡。」

國防研究機構CNA專精俄羅斯的考夫曼（Michael Kofman）表示，因誤以為能很快拿下基輔，俄軍很多戰力還沒投入，以致這幾天吃癟，「但開戰頭96個小時的樂觀怕是要落空，最壞情況還在後頭」。

▼許多專家表示蒲亭顯然錯估，以為能快速拿下基輔、剷除烏國總統澤倫斯基政府。（圖／路透）

英國另一智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）的地面戰專家沃特林（Jack Watling）開戰前一週才從烏克蘭返國，他表示接下來幾天俄軍肯定會對烏克蘭加壓。

沃特林說：「俄軍在烏克蘭擁大量兵力，隨著繼續穩步推進，部隊可更加協同整合，而不再是孤拎拎的戰車縱隊，將可施加更高程度的火力。」

● 俄軍準備合圍第聶伯河東岸烏軍主力
分析家們研判，俄軍會盡力擴大頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）親俄分離主義者的領地，從克里米亞北上的俄軍會與從北南下的部隊，一同對第聶伯河（Dnieper River）東岸的烏軍主力完成合圍，也會包圍馬立波及拿下哈爾科夫。

俄軍的鉗形攻勢會切斷烏軍從基輔往東的補給，壓制烏國有組織與持續性抵抗，也會開始3面包圍基輔。

儘管開戰頭幾天俄軍遇補給與後勤麻煩，以致不時看到戰甲車沒油而受困停擺的畫面，但烏克蘭的後勤補給會更棘手。專家們預估烏軍一週內會開始彈藥耗盡。

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