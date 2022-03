普丁傳欲暗殺澤倫斯基　傭兵虐殺片流出「人頭當球踢」凶殘行徑曝

●影片含暴力畫面,觀看前請仔細斟酌

記者張寧倢/編譯

英國媒體報導,俄羅斯總統普丁傳出下令從惡名昭彰的傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)雇傭超過400名「殺人機器」,暗殺烏克蘭總統澤倫斯基。而2019年曾流出瓦格納的傭兵們虐殺一名敘利亞男子的驚悚影片,不僅拿鐵鎚敲斷腿部、砍斷手臂,還把男子的頭砍下來當足球踢,殘忍程度令人髮指。

▲俄羅斯總統普丁傳出派遣傭兵暗殺烏克蘭總統澤倫斯基。(圖左/路透;圖右/達志影像/美聯社)

英國《泰晤士報》指出,由普丁親密盟友、人稱「普丁御廚」的寡頭普里戈辛(Yevgeny Prigozhin)經營的雇傭兵軍團「瓦格納集團」,據悉早在5周前就被調集,還收了大筆報酬,準備暗殺澤倫斯基與23名烏克蘭官員。消息人士透露,至少2000至4000名傭兵已於1月抵達烏克蘭執行不同任務,斬首行動則由另外增雇的400人從白俄羅斯南下潛入基輔。

英國《每日郵報》報導,瓦格納集團2017年在敘利亞拍攝的一段恐怖虐殺影片於2019年流出,其中4名身穿軍裝、說著俄語的雇傭兵,圍繞著躺在地上的敘利亞部隊逃兵布塔(Hamadi Bouta),他們拿鐵鎚打斷他的腿,接著狠狠重擊他的胸口,拿刀砍下男子的手和頭,還把頭部遺骸當作足球,彼此踢來踢去,最終放火燃燒了屍體,殘忍且暴力的行徑令人髮指。

▲報導稱,烏克蘭總統澤倫斯基恐遭傭兵從遠處狙擊。圖為澤倫斯基至前線頓巴斯地區視察。(圖/路透)

如今,這些如「殺人機器」般的雇傭兵疑似被派至基輔,頭號目標是烏克蘭總統澤倫斯基,接下來則是他的家人,以及包含政府內閣、基輔市長在內的23名官員。報導稱,瓦格納集團創始人、前俄軍特種部隊中校烏特金(Dmitry Utkin)據信也到了烏克蘭指揮各項行動,俄國政府將為他們提供先進軍事裝備,包含追蹤裝置,澤倫斯基可能很難兼顧,在烏克蘭人民面前現身同時,又必須躲避這些暗殺者。

報導指出,瓦格納集團可能會炸毀澤倫斯基的座車,傭兵再從四面八方湧上,朝每個護衛的頭部開槍,又或者直接從遠處狙擊澤倫斯基。不過,普丁心中認為最好的狀況可能是將澤倫斯基「活捉」回俄羅斯當作談判籌碼,或強迫他承認自己是聽命於西方國家的棋子。然而,可以確定的是無論是誰抓到澤倫斯基都會獲得普丁豐厚的報酬。

I refuse to believe Dmitry Utkin, supposed founder of the Wagner Group, is a real person.



He has been clearly engineered at a Hollywood special effects facility, by an AI that collected images of every single villain henchmen and thug in the history of modern cinema. pic.twitter.com/876LBhb4Cb