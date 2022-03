烏克蘭女童揮拳攻擊俄軍！名嘴分享狂讚「好勇敢」　真相曝光超尷尬

▲社群網路流傳著一段「烏克蘭女童勇敢抵抗俄軍」的影片,不過被揭穿是10年前的影片。(圖/翻攝自推特)

記者羅翊宬/綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭開打至今進入第6天,俄軍卻未能在預定時間內拿下首都基輔,外界認為是烏克蘭全國軍民齊心協力「抗俄」,才能逐漸挽回頹勢、戰局出現一線希望,網路上甚至流傳一段小女孩勇敢開嗆俄軍的影片,不過調查後才發現是誤傳,從氣候與地形特徵來看,事發地點根本就不是2月的烏克蘭。

綜合外媒報導,近來一段影片在社群媒體與網路上瘋傳,甚至被媒體「FR News Now」在社群上轉發,獲得數千個以上的讚、分享,影片標題為「滾回你的國家去」,身穿黑色背心的金髮小女孩大膽地對著真槍實彈的士兵呲牙裂嘴,她大聲咆哮、作勢揮拳,一旁還有多輛裝甲車待命,最後該名士兵只得無奈走開。

FR News Now在該支影片嵌入各種標籤,包括「滾回你的國家」、「勇敢的小女孩面對普丁入侵烏克蘭的軍隊」、「誓死保衛烏克蘭」、「俄烏戰爭」;然而,外媒在完成事實查核後,卻直指該影片犯下嚴重錯誤訊息,靠著TikTok出現的片段以假亂真。

"Go back to your country": brave little girl confronts invading Putin's Army #DefendUkraine #UkraineRussiaWar #Ukriane pic.twitter.com/E3eZiTZBLL