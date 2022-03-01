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烏克蘭女童「對俄軍叫囂揮拳？」　苦苓網揪2疑點！真相曝光

▲▼社群媒體瘋傳一名烏克蘭小女孩對全副武裝的俄軍咆哮的畫面，經查證並非發生在烏克蘭境內。（圖／翻攝自Facebook／苦苓 （王裕仁））

▲社群媒體瘋傳一名烏克蘭小女孩對全副武裝的俄軍咆哮的畫面，經查證並非發生在烏克蘭境內。（圖／翻攝自Facebook／苦苓 （王裕仁））

記者黃品臻／綜合報導

俄烏戰火來到第6天，社群媒體上也瘋傳各種烏克蘭人民反抗俄軍的畫面，其中一段影片顯示一名小女孩對著全副武裝的軍人叫囂，揮拳作勢要打人，該部影片也被台灣作家苦苓轉發，稱讚小女孩勇敢，但經過查證後發現，該段影片並非發生在烏克蘭境內。

苦苓今（1）日稍早在臉書粉專分享一段影片，貼文寫道，「勇敢的烏克蘭小女孩，對入侵的俄國軍人大聲咆哮，我們雖然都聽不懂，但可以發揮想像力，她說的可能是：『你滾回去！你滾回去！你再不滾回去我就揍你！滾、滾、滾、我揍死你！（請配合畫面收看）』，你猜她說的是什麼？要不要也來發揮一下創意？歡迎大家留言。」

從影片中可見，一名穿著黑色背心的金髮小女孩對著一名全副武裝的軍人大聲咆哮，一旁還停著幾台裝甲車，小女孩還作勢要揮拳打人，並激動地大聲吼叫，似乎是想要對方滾開。

影片引發網友熱議，不過有網友注意到，現在正值寒冬的烏克蘭，不可能會有小女孩穿著背心的情況出現，且烏克蘭境內也沒有沙漠，認為這是假影片。

經過查證後發現，該影片攝於2012年，影片中的小女孩是來自巴勒斯坦的塔塔米（Ahed al-Tamimi），為了抗議哥哥遭到以色列士兵逮捕，遂衝上前向士兵抗議，進而被拍下這段畫面。

據維基百科的資料顯示，現年21歲的塔塔米被視為巴勒斯坦的自由鬥士，不過在2017年，她因毆打一名士兵遭到以色列當局拘留，引起國際關注和爭論，塔塔米在同意認罪協議後被判處8個月監禁，並於2018年7月獲釋。

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