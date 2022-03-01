屋頂出現「十字狀」神秘符號　基輔人驚嚇：我家是俄軍轟炸目標

▲基輔許多建築物上出現神秘圖案。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯持續對烏克蘭進行軍事轟炸，有基輔民眾近來發現自家屋頂上出現十字狀的神祕圖案，被認為是親俄份子刻意作的標誌，好讓俄軍在轟炸時能更快找到目標。當局目前已對市民發出警告，要大家發現後趕緊把這些符號掩蓋起來。

從網路圖片中可看到，基輔市區許多建築物上突然出現宛如紅心目標的十字標幟，甚至還清楚標示在高樓層屋頂的煤氣管道上，好讓俄軍轟炸時能更有效率對當地造成致命傷害。

目前基輔當局已對市民發出警告，大家若是發現類似符號，請立即用泥土或是膠帶把這些可疑符號覆蓋起來，「請可以進入高樓層的民眾，立即幫忙檢查樓頂上是否有標誌，如果有發現，請用泥土或是其他東西覆蓋住」。一名基輔市民表示，現在已有許多市民響應號召，正在尋找並且清除符號中。

烏克蘭當局另外警告，民眾也需要多加留意可能出現在路邊或是基礎設施上的小型信號發射器，基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)表示，「市民請立即報告發現信號器地點，並向當局提交相關照片與可能涉案的可疑份子」，若是發現協助俄羅斯份子者，一律依叛國罪關進監獄，將判處12年至15年刑期並沒收財產。