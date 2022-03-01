烏克蘭6歲女童搶救畫面曝！護理師「救不了她」心碎掩面痛哭

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁出兵侵略烏克蘭，不過卻遲遲無法在預期內拿下首都基輔，這也使俄軍加強攻擊火力，甚至疑似使用真空彈、集束炸彈攻擊平民住宅區、醫院、幼兒園，對待斯拉夫「同胞」根本毫不手軟！一名6歲女童甚至慘遭砲火擊中，在盡心搶救下仍回天乏術，也讓醫護人員心痛地挽起衣袖痛哭拭淚。

位於烏克蘭東部頓內茨克州的城市馬里烏波爾（Mariupol），日前一名年僅6歲的女同在一場俄軍的襲擊中，慘遭無情的砲火所擊中，全身多處流血、瀕臨死亡，從影片中可以看到，女童被送上救護車時就疑似失去心跳，救護人員為她進行心肺復甦術，而一旁疑似女童母親的女性心痛且無助，只能站在身後嚎啕大哭。

▼女童母親焦急地站在救護車後嚎啕大哭。（圖／翻攝自Instagram@mstyslav.chernov）

▲烏克蘭女童被俄軍砲火擊中後不幸喪命。（圖／達志影像／美聯社）

送到醫院後，女童被醫護人員抬往擔架送進急診室，家屬則緊跟在後，醫護人員不斷為女童按壓胸部做心肺復甦，雙手從來沒有閒過，甚至拿起電擊器，不願放棄女童的生命就這麼因俄軍侵略逝去，然而在醫護人員力挽狂瀾下，女童還是因為傷重而宣告回天乏術。

護理師不忍地輕輕為女童蓋上生前沾滿鮮血的外套、同時為她闔上雙眼。

▼醫護人員盡力搶救女童，女童卻還是因傷重不治。

▲醫護人員對女童不治、家國之傷感到百感交集，挽起衣袖背對痛哭。（圖／翻攝Instagram@mstyslav.chernov）

此時，一名女性醫護人員早已無法忍住那股悲痛感，她不忍心地轉回頭，用左手臂摀住如江河般滔滔不絕的淚水，她心痛到淚水潰堤，此時即將亡國的那股憤恨、垂憐女童無辜喪命的那種悲憤，可謂是百感交集。

最後，見到寶貝女兒就這麼命喪在殘忍俄軍砲火下，女童母親一邊哭、一邊整理家人們所留下來的遺物，讓人在看完影片後只感到相當心碎。

▼女童母親在醫院等候區收拾家人們的遺物。（圖／翻攝Instagram@mstyslav.chernov）

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