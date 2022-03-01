烏克蘭妹子好兇！拿汽油彈直接砸俄坦克　手臂燒起來也不怕

▲烏克蘭女子拿汽油彈直接砸俄羅斯坦克。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

面對俄羅斯的攻擊，烏克蘭幾乎處於全民皆兵的狀態，先前烏克蘭國防部更呼籲民眾自製汽油彈反擊，烏國街頭也出現許多婦女蹲地製作汽油彈的畫面。推特曝光的最新畫面顯示，有幾名年輕人開車時，一名女子直接開窗將汽油彈砸在俄軍坦克上，就算自己車窗和手臂都燒起來，仍舊毫無畏懼。

這段在推特曝光的影片顯示，幾名年輕人開車經過俄軍坦克時，先是不斷咒罵俄羅斯，接著就搖下車窗，一名女子直接將手中的自製汽油彈砸向坦克，過程中她的手臂跟窗口也燒了起來，但他們絲毫不畏懼。

Drive by molotov cocktail attack on Russian equipment in Berdyansk pic.twitter.com/ocjvKE2myU — marqs (@MarQs__) February 27, 2022

根據《太陽報》報導，現在烏克蘭流傳著一份傳單，上面除了寫著汽油彈的製作方式之外，還清楚指出了不同種類的軍車，該將汽油彈瞄準何處攻擊。除此之外，推特上也有許多婦女團體聚集在一起，自發性地製作大量汽油彈。

這種自製汽油彈又被稱作「莫洛托夫雞尾酒」（Molotov Cocktails），是游擊隊或街頭抗爭群眾常用的一種簡易土製炸彈。在二戰爆發時，面對蘇聯軍隊大舉入侵的芬蘭士兵，無論是參戰人數或是裝備水平皆處於下風，因此他們只能使用這種簡單的武器與蘇聯軍隊對抗。