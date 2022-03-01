　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭妹子好兇！拿汽油彈直接砸俄坦克　手臂燒起來也不怕

▲▼烏克蘭妹拿汽油彈直接砸俄坦克。（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭女子拿汽油彈直接砸俄羅斯坦克。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

面對俄羅斯的攻擊，烏克蘭幾乎處於全民皆兵的狀態，先前烏克蘭國防部更呼籲民眾自製汽油彈反擊，烏國街頭也出現許多婦女蹲地製作汽油彈的畫面。推特曝光的最新畫面顯示，有幾名年輕人開車時，一名女子直接開窗將汽油彈砸在俄軍坦克上，就算自己車窗和手臂都燒起來，仍舊毫無畏懼。

這段在推特曝光的影片顯示，幾名年輕人開車經過俄軍坦克時，先是不斷咒罵俄羅斯，接著就搖下車窗，一名女子直接將手中的自製汽油彈砸向坦克，過程中她的手臂跟窗口也燒了起來，但他們絲毫不畏懼。

根據《太陽報》報導，現在烏克蘭流傳著一份傳單，上面除了寫著汽油彈的製作方式之外，還清楚指出了不同種類的軍車，該將汽油彈瞄準何處攻擊。除此之外，推特上也有許多婦女團體聚集在一起，自發性地製作大量汽油彈。

這種自製汽油彈又被稱作「莫洛托夫雞尾酒」（Molotov Cocktails），是游擊隊或街頭抗爭群眾常用的一種簡易土製炸彈。在二戰爆發時，面對蘇聯軍隊大舉入侵的芬蘭士兵，無論是參戰人數或是裝備水平皆處於下風，因此他們只能使用這種簡單的武器與蘇聯軍隊對抗。

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
國軍三階段作戰曝光　今發「民眾求生避難手冊」
普丁罕見暴怒！戰況膠著　美情報：可能加強攻擊火力
快訊／第25期來了！明起3時段開放預約　3／7開打
快訊／今增4本土確診　台北、桃園各2例
LIVE／桃園幼兒園群聚擴大　指揮中心最新說明
54秒片曝！超跑BMW i8鏟起休旅車　女網紅嚇壞：以為死定
烏克蘭全國警報狂響！　俄宣布調動「遠東部隊」
龍崎182線今年首死！　19歲男大生228自摔身亡
快訊／國道一號2聯結車追撞　回堵7公里
烏克蘭妹好兇！拿汽油彈砸俄坦克　整隻手臂燒起來
被傳染！　綠委「滿臉全豆花」畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭6歲女童搶救畫面曝！護理師「救不了她」心碎掩面淚崩

烏克蘭人太狂！大叔「徒手拆地雷」一邊叼菸超愜意　百萬網友跪了

烏克蘭全國警報狂響　俄宣布調動遠東部隊：朝歐洲移動準備軍演

烏克蘭妹子好兇！拿汽油彈直接砸俄坦克　手臂燒起來也不怕

俄軍空投「真空彈」炸烏克蘭！威力僅次核彈　一次看懂恐怖在哪裡

數萬家庭破碎！烏克蘭8歲男孩堅強與父訣別　成熟受訪畫面太催淚

普丁罕見暴怒！俄軍戰況膠著　美情報曝：可能加強攻擊火力

快訊／烏克蘭基地遭俄軍襲擊　至少70名烏士兵喪命

烏克蘭公布戰俘影片！俄軍認「以為是演習」　根本不知被派來打仗

基輔遭俄軍閃電式轟炸！　23歲女逃地鐵站避難「砲火中生下女嬰」

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

《魷魚遊戲》李政宰.鄭好娟美國奪視帝后　「激動到說不出話」..她樂喊：我要吃泡麵！

烏克蘭6歲女童搶救畫面曝！護理師「救不了她」心碎掩面淚崩

烏克蘭人太狂！大叔「徒手拆地雷」一邊叼菸超愜意　百萬網友跪了

烏克蘭全國警報狂響　俄宣布調動遠東部隊：朝歐洲移動準備軍演

烏克蘭妹子好兇！拿汽油彈直接砸俄坦克　手臂燒起來也不怕

俄軍空投「真空彈」炸烏克蘭！威力僅次核彈　一次看懂恐怖在哪裡

數萬家庭破碎！烏克蘭8歲男孩堅強與父訣別　成熟受訪畫面太催淚

普丁罕見暴怒！俄軍戰況膠著　美情報曝：可能加強攻擊火力

快訊／烏克蘭基地遭俄軍襲擊　至少70名烏士兵喪命

烏克蘭公布戰俘影片！俄軍認「以為是演習」　根本不知被派來打仗

基輔遭俄軍閃電式轟炸！　23歲女逃地鐵站避難「砲火中生下女嬰」

LIVE／高雄今+0！陳其邁2點半說明最新疫況

身家500億日本富豪割愛名畫　19.6億拍賣巴斯奇亞鉅作

「百歲男團」正式出道了！　5座金曲獎加持...重現江蕙經典歌

張閔勛與古久保清晨特訓　林泓育也不缺席狂挖寶

米迪幼兒園「已傳4波」　羅一鈞：從家庭傳給幼兒園再到職場

美歐制裁發酵！吳斯懷稱俄羅斯急了　提國安12問：台灣要吸取經驗

毛毛你在哪／右耳內有刺青編號U20　三重巧克力拉拉走失…媽淚崩

火力全開！太平湧現交屋潮　台中2月移轉年增8.6%

烏克蘭6歲女童搶救畫面曝！護理師「救不了她」心碎掩面淚崩

新北加強版集檢所染疫醫護「感染源仍不明」！與確診者定序全不同

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

國際熱門新聞

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

烏克蘭媒體：俄烏談判已經結束

俄軍狂轟烏第2大城　死屍遍地畫面曝

烏克蘭慘了！俄軍集結車隊「綿延64公里」

不斷更新／俄烏談判結束！　烏克蘭正式申請入歐盟

俄國陣亡士兵「最後對話」曝光　網看完淚崩

俄烏談判結果出爐

法俄就烏克蘭危機通話　普丁提出3條件

烏克蘭總統日常！突受攻擊被迫掛電話

俄軍將壓境　美：絕對有能力拿下基輔

烏俄開戰　拜登明天派前國防官員來台

更多熱門

相關新聞

TOYOTA全日本產線停工2天

TOYOTA全日本產線停工2天

日本汽車大廠TOYOTA（豐田）傳出原物料供應商遭網路攻擊，導致日本共14工廠、28條新車產線在今（1）日起停止生產2天，預估每天會減少1.3萬台新車、約佔日本月產能5%，也就是2天會少去2.6萬台，雖然目前預估對台灣市場影響不大，但實際狀況仍要持續觀察

俄烏開戰／俄鋁暫關閉烏克蘭氧化鋁廠　加深鋁供應吃緊

俄烏開戰／俄鋁暫關閉烏克蘭氧化鋁廠　加深鋁供應吃緊

俄軍「真空彈」炸烏克蘭！威力僅次核彈

俄軍「真空彈」炸烏克蘭！威力僅次核彈

普丁罕見暴怒　美情報：俄軍恐加強火力

普丁罕見暴怒　美情報：俄軍恐加強火力

普丁所犯下三個明顯失誤

普丁所犯下三個明顯失誤

關鍵字：

烏俄衝突烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武汽油彈

讀者迴響

熱門新聞

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

登SAG視后遇外媒無禮提問！鄭好娟霸氣回應

陸外交部：台灣不關日本的事

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

莉婭認了小三上位成正宮！

烏克蘭媒體：俄烏談判已經結束

快看車牌！對中3數字玩樂園只要299元

小鐘同居女友「外型像大S」飄仙氣　外景5天返家錯愕

俄軍狂轟烏第2大城　死屍遍地畫面曝

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面