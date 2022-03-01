俄軍空投「真空彈」炸烏克蘭！威力僅次核彈　一次看懂恐怖在哪裡

記者羅翊宬／綜合報導

隨著俄軍在烏克克蘭境內的侵略行動受到頑強抵抗，為了能夠加快取得首都基輔、震懾烏國軍民的腳步，俄羅斯疑似在烏克蘭針對平民住宅區使用《日內瓦公約》禁止的「真空彈」（Fuel Air Explosive，空爆燃燒彈），類似原子核爆的蕈狀雲在烏克蘭空中爆開，為此烏克蘭駐美大使瑪卡羅瓦（Oksana Markarova）沉痛控訴。

▲烏克蘭民眾拍下爆炸瞬間，觀察員指出疑似是真空彈。（圖／翻攝推特）

綜合《路透社》等外媒報導，瑪卡羅瓦於當地時間28日在美國完成議會報告後，向美國沉痛控訴，俄羅斯在烏克蘭竟然針對平民住宅區投下號稱「炸彈之父」（Father of all bombs）的真空彈攻擊，試圖對烏克蘭造成破滅性的巨大損害，此舉根本有違《日內瓦公約》；而對此美國則表示，目前仍尚未證實。

《韓聯社》指出，由於真空彈在爆炸時會吸入大量氧氣、引起極高溫的爆炸，對人體內部器官造成嚴重損傷，而爆炸過程中會在半徑範圍內形成「真空狀態」，消耗大量的氧氣，在範圍內形成短暫缺氧狀態，且在炸彈投放地點內會形成無差別性的巨大破壞力，殺傷力僅次於核彈，因此被歸類為非倫理的大規模殺傷性武器。

▲「炸彈之父」真空彈威力僅次於核武，屬於大規模殺傷性武器。（圖／達志影像／美聯社）

對此，美國白宮發言人莎琪（Jennifer Psaki）表示，目前美國政府尚未確認俄羅斯使用真空彈的真實性，「如果俄軍投放真空彈屬實，則會成為戰爭犯罪行為。」

另外，國際特赦組織（Amnesty International）、人權觀察（Human Rights Watch）透露，俄軍還使用了集束炸彈（Cluster munition）攻擊烏克蘭東北部某處有大批難民避難的托兒所。

＊集束炸彈（Cluster munition）

集束炸彈的原理是將小型炸彈集合成一般空用炸彈的型態，若在空中投放，會在目標區域上空分解，以小型炸彈在各處散佈的模式，擴大爆炸時的殺傷範圍。

＊「炸彈之父」真空彈：

真空彈的原理是空爆燃燒彈，含有高揮發性燃料浮質，使用環境中的氧氣作為氧化劑所產生的油氣雲在一定空間同時瞬間極速爆炸，反映出的效能有高溫、窒息、超高壓、爆震波甚至產生微量電磁脈衝，其威力相當於微型核彈，效能是同等重量的TNT炸藥3至11倍，被轟炸過的區域無論軍人、平民全部消失，可謂是「真空彈出征，寸草不生」，對機場跑道、導彈發射基地、指揮所、集群坦克與掩體中的有生力量產生有效破壞。

真空彈最早由美國於2003年成功研發，其強大無比的震懾威力讓它獲取了美軍所取的「炸彈之母」（Mother of all bombs）綽號，而美軍曾於2017年在阿富汗境內塔利班（神學士）占領區投下真空彈，炸出300多公尺大的天坑，90名神學士的屍體被汽化，消失得無影無蹤。

至於俄羅斯軍方，則是於2007年研發成功真空彈。由於其爆炸威力相當於TNT炸藥的44公噸，是美製真空彈威力的4倍，因此俄羅斯將自己製造的真空彈稱為「炸彈之父」。

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