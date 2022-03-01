數萬家庭破碎！烏克蘭8歲男孩堅強與父訣別　成熟受訪畫面太催淚

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯入侵後，烏克蘭當局下令所有18歲至60歲男性公民必須留在國內，確保戰時軍力，許多婦女帶著孩子逃往鄰國，被迫骨肉分離。一名烏克蘭8歲男孩貢查魯克（Mark Goncharuk）受訪時談到，父親被迫留守基輔，也許隨時會上戰場，儘管忍不住落淚，但堅毅成熟的語氣也讓不少網友感到心疼。

▲烏克蘭爸爸和女兒道別，但這一分開卻不知何時才能相見。（圖／達志影像／美聯社）

根據路透社、《每日郵報》等外媒報導，烏克蘭西部靠近波蘭的主要城市利維夫（Lviv）湧進許多逃難人潮，月台上擠滿了人，準備搭乘通往邊境的火車。另外，也有人搭乘撤離巴士前往邊境，烏克蘭各地都能看到，身為父親的男子依依不捨地和妻小道別，目送家人們坐車離開後，他們將回到家園，準備和俄軍奮戰。

▲烏克蘭婦女帶著孩子逃難。（圖／路透）

▲烏克蘭男孩在火車站裡難過哭泣。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭許多幼童被迫和家人分開而哭泣的畫面，令人不禁鼻酸。不過，年僅8歲的貢查魯克（Mark Goncharuk）卻意外地勇敢與成熟，一段他坐上撤離巴士接受芬蘭記者訪問的影片在網路上廣為流傳。貢查魯克強忍著淚水向記者說，「我們把爸爸獨留在基輔，他會變賣家當來幫助我們的英雄、我們的軍隊。他甚至可能上戰場打仗。」

▲烏克蘭8歲男孩受訪畫面令網友心疼不已。（圖／路透）

貢查魯克說，他和家人朝邊境走了3個小時，原本要走上2、3天，所幸遇到了救援巴士才讓得以搭車前行。儘管貢查魯克談到父親時忍不住流下眼淚，但他仍堅強地接受整段訪問，讓不少網友看了既心疼又難過地表示，「我心都碎了」、「勇敢的小小男子漢」、「我忍不住哭了」、「希望他很快就能再見到他的英雄爸爸」、「看到這些孩子們所經歷的，心情好沉重」。

▲烏克蘭逃難人潮。（圖／達志影像／美聯社）

影片最後可見，在烏克蘭邊境等待逃亡的車隊已大排長龍。此前，CNN報導曾指出，如今想要越境的人們至少要等上60多個小時，或步行50公里，才有機會離開烏克蘭。

▲烏克蘭民眾逃往鄰國後暫時住在臨時帳棚。（圖／路透）

▲許多年幼的孩子被迫搭上逃難列車，撤離至安全地區。（圖／達志影像／美聯社）

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》