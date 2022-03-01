澳洲援助烏克蘭14.2億買軍火！總理親口證實：俄羅斯應被國際孤立

▲澳洲總理莫里森。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭遭受俄羅斯派兵入侵後，反而獲得國際社會源源不絕的援助！澳洲總理莫森（Scott Morrison）先前曾表示，將提供烏克蘭「致命性援助」，而今（1）日更在聲明中公開具體數據，表示將協助烏克蘭購買7000萬澳元（約新台幣14.2億元）的軍事裝備與武器，另外還將投入3500萬澳元（約新台幣7.1億元）作為人道主義援助。

根據《澳洲廣播公司》（ABC），先前莫里森曾於2月27日宣布，澳洲將協助向烏克蘭提供「致命性援助」，向北約（NATO）提供資金，以支持向烏克蘭運送軍事設備與武器，而在1日的聲明中則明確標示出具體數據，包括7000萬澳元將用來協助烏克蘭購買軍火抵禦俄軍，「我們正在討論導彈、彈藥，以及支持他們保衛自己在烏克蘭的家園。」

不過莫里森也表示，他不會就新的援助事項透露更多細節。澳里森加強批評俄羅斯的力道，認為俄羅斯應該被國際社會徹底孤立，「我不打算提醒俄羅斯政府，他們會遇到什麼狀況；但我可以向他們保證，這將是你們的問題。」

至於俄羅斯是否該被踢出「二十大工業國」（G20），莫里森卻在答覆時更為保守，強調澳洲和其他成員國仍正在與目前輪值主席國的印尼討論這一個「敏感」問題。

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