烏國代表遞交文件　歐盟正式啟動「烏克蘭加入申請」審議程序

▲烏克蘭駐歐盟代表正式遞交加入歐盟申請。(圖/翻攝自推特@VVChentsov)

記者張寧倢/綜合報導

烏克蘭駐歐盟代表琴佐夫(Vsevolod Chentsov)稍早於推特發文表示,由總統澤倫斯基簽署的加入歐盟申請文件,已於東歐時間1日凌晨2時遞交歐盟理事會現任主席、法國駐歐盟代表菲利普(Philippe Léglise-Costa),正式啟動烏克蘭入歐盟申請的審議程序。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)28日在臉書貼出照片,附文寫道「這是真的」,向全球大眾揭示他已正式簽署加入歐盟的申請文件。歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)27日受訪時表示,支持烏克蘭加入歐盟成員國的立場,「烏克蘭是我們的一員,我們希望他們加入。」

對於烏克蘭申請加入歐盟一事,法國政府發言人則表示,「我們必須小心,不要做出無法兌現的承諾,不僅是對烏克蘭,也是對俄羅斯周圍所有與歐洲關係密切的歐洲國家。」

此前,烏克蘭與俄羅斯代表團28日於白俄羅斯進行談判,會面時間持續了5小時,但暫無顯著結果。澤倫斯基表示,目前正在分析雙方會談結果並決定如何進行第二輪會談,「如果在談判時其中一方不用火炮攻擊另一方,就可以進行公平的談判。」

Handed over application for the EU membership signed by President @ZelenskyyUa to PermRep to the EU Philippe Léglise-Costa, current Presidency of the Council of the EU @Europe2022FR.

Application is registered. Process has been started. #UkraineIsEU #EUisUkraine pic.twitter.com/BBcx7UI6ST