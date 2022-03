烏克蘭收到星鏈網路終端機！　專家憂心：恐淪俄軍「空襲」訊號

▲SpaceX所提供的星鏈服務(Starlink)。(圖/路透社)

記者羅翊宬/綜合報導

烏克蘭多個政府網站遭到俄羅斯駭客攻擊,疑似企圖癱瘓烏克蘭對外網路,對此太空探索技術公司(SpaceX)執行長馬斯克(Elon Musk)霸氣提供烏克蘭星鏈服務。雖然烏克蘭副總理費多羅夫(Mykhailo Fedorov)發文致謝;不過專家卻警告,一旦俄羅斯全面掌握烏克蘭空域,則使用者的向上傳輸恐將淪為空襲訊號。

根據《路透社》報導,烏克蘭副總理兼數位化轉型部長費多羅夫曾於2月26日在推特上發文,懇請專注於太空火箭技術發展的馬斯克能夠援助烏克蘭,沒想到數小時以內卻獲得馬斯克回應表示,星鏈服務已可在烏克蘭啟用,而未來還會影夠多衛星站。

▲烏克蘭副總理費多羅夫表示,收到星鏈服務的終端設備。(圖/翻攝自推特)

在經過數天以後,費多羅夫在推特上傳一張照片,內容為一輛軍用車載送著星鏈服務終端設備,他在文章中表示,「星鏈服務在這裡!謝謝您,馬斯克」;而馬斯克隨即也在貼文底下回覆,「不客氣」。

報導指出,這些星鏈服務的終端設備看起來就像家庭衛星電視天線,通過連接到低軌道的一系列衛星,可以提供相對快速的網路服務。

Re: @elonmusk's starlink donation.



Good to see.



But remember: if #Putin controls the air above #Ukraine, users' uplink transmissions become beacons... for airstrikes.



Some background 1/ pic.twitter.com/0p6J87TtUF